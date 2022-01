أمريكا تدعم أوكرانيا بدفعة جديدة من السلاح

قال وزير الدفاع الأوكراني، اليكسي ريزنيكوف، في تغريدة على تويتر، مساء الأحد، إن دفعة ثانية من الأسلحة الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة بوزن يتجاوز 80 طنا.

وأضاف ”الطائرة الثانية في كييف! أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية من أصدقائنا في الولايات المتحدة! وهذه ليست النهاية!“.

وكانت أوكرانيا قد تسلمت دفعة من الأسلحة الأمريكية السبت، وكانت بوزن يقدر بـ90 طنا.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022