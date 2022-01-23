سماع دويّ إطلاق نار قرب مقرّ إقامة رئيس بوركينا فاسو

نقلت وكالة فرانس برس الفرنسية على لسان شهود عيان، سماعهم دويّ إطلاق نار في وقت متأخّر الأحد في واغادوغو، قرب مقرّ إقامة روش مارك كريستيان كابوري، رئيس دولة بوركينا فاسو التي كانت شهدت في اليوم نفسه تمرّد جنود داخل ثكنات عدّة.

وعندما سُمع دويّ إطلاق النار الذي كان في البداية كثيفًا قبل أن يصبح متقطّعًا، شوهدت طائرة هليكوبتر بلا أضواء تُحلّق أيضا فوق المنطقة حيث يقع مقرّ إقامة الرئيس، وفقًا لسكّان المنطقة.

يأتي ذلك عقب نفي السلطات صباح السبت حدوث انقلاب عسكري في البلاد.

وأفادت وكالة ”رويترز“، بوقت مبكر من صباح الأحد بسماع دوي إطلاق نار كثيف من معسكر الجيش الرئيس في ”واجادوجو“ عاصمة بوركينا فاسو.

وبدأ إطلاق النار في معسكر ”سانجولي لاميزانا“، الذي يضم قيادة أركان الجيش، مبكرا في الساعة الخامسة صباحا تقريبا، بالتوقيت المحلي، وكان لا يزال مسموعا حتى السادسة والنصف.

وقال متحدث باسم الحكومة، إنه سمع أيضا دوي إطلاق النار، ويسعى للحصول على معلومات بشأن الأمر.

وفي بيان لاحق، أكدت الحكومة وقوع إطلاق نار في بعض معسكرات الجيش لكنها نفت ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيلاء الجيش على السلطة.

والحكومات في غرب ووسط أفريقيا في حالة تأهب قصوى بسبب نجاح انقلابات على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية في مالي وغينيا.

وتولى الجيش أيضا زمام الأمور في تشاد العام الماضي، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي، على إحدى جبهات القتال مع المتمردين.

واعتقلت السلطات في بوركينا فاسو ثمانية جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.

وتعاني بوركينا فاسو من تزايد للعنف بسبب هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، قتلت ما يزيد على ألفي شخص العام الماضي؛ ما أدى لخروج احتجاجات عنيفة في الشوارع في تشرين الثاني/ نوفمبر للمطالبة بتنحي الرئيس روك كابوريه.

وقتل مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة، 49 من أفراد الشرطة العسكرية وأربعة مدنيين، في نوفمبر، في أسوأ هجوم على الجيش في السنوات الماضية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قالت ثلاثة مصادر أمنية، إن ما لا يقل عن 12 جنديا لقوا حتفهم، كما فقِد سبعة آخرون في هجوم وقع بشمال غرب بوركينا فاسو.

وأوقفت حكومة بوركينا فاسو خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة في بضع مناسبات. وأدى تصاعد التوتر في تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى إطلاق مبعوث الأمم المتحدة لغرب أفريقيا تحذيرا من مغبة أي استيلاء للجيش على السلطة.

ووسط استمرار الهجمات، تعرض الرئيس فاسو روك كابوريه، لضغوط من أجل إجراء تغييرات بين صفوف المسؤولين.

وعدّل كابوريه، قيادة الجيش بالفعل، وأقال رئيس الوزراء، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.