"موند أفريك": مقتل جندي فرنسي في مالي يربك حسابات ماكرون قبل الانتخابات

قال تقرير إخباري، إن مقتل جندي فرنسي في مالي، أربك حسابات قصر ”الإليزيه“ وأصابه بحالة هلع.

وأشار التقرير الذي نشره موقع ”موند أفريك“ الفرنسي، اليوم الأحد، إلى أن الحادثة تأتي في وقت ”يتطلع فيه الرئيس إيمانويل ماكرون لإيجاد مخرج من مستنقع مالي، ووضع حد لخطر الجماعات المتشددة قبل موعد الانتخابات الرئاسية“.

وتساءل الموقع: ”كيف يخرج الرئيس الفرنسي من مستنقع مالي؟ كيف يتجنب أثر ذلك في منتصف الحملة الرئاسية الفرنسية، حيث يُلقى باللوم على إيمانويل ماكرون في فشل مكافحة الإرهاب في أفريقيا؟“.

واتهم التقرير ”ماكرون بعدم التفاوض مع شركاء فرنسا حول إعلان إنهاء عملية ”برخان“، والانسحاب من مالي الذي أعلنه، في الـ10 من شهر حزيران/يونيو الماضي، معتبرًا أنها ”طعنة في ظهر الدول الحليفة لفرنسا“.

وأشار إلى ”ضعف حصيلة سياسة ماكرون في الحرب على الجماعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي“.

واستحضر ما قاله ماكرون في قمة نجامينا، في شهر شباط / فبراير الماضي، عندما أعلن بنبرة عسكرية أن عدد قادة الحرب أكثر من أي وقت مضى“.

وقال الرئيس الفرنسي آنذاك، إنه ”في الأشهر المقبلة لن يتغير وجودنا العسكري في منطقة الساحل، وسنشن عمليات كبرى أخرى“، وهو ما اعتبره التقرير تضاربًا وتذبذبًا في المواقف.

ووفق ”موند أفريك“، فإنه ”من المفارقات أن أصدقاء ماكرون بدأوا يصفون منطقة الساحل الأفريقي كما هي وليس كما تخيلتها فرنسا منذ سنوات عديدة“.

وأوضح أن ”إفلاس دول الساحل بات حقيقة، وهو قائم منذُ ما لا يقل عن 30 عامًا بسبب التراث الاستعماري، ووصاية القوات الأجنبية على الموارد الطبيعية“.

وتابع أن ”الانقلابات تتضاعف، لا سيما في مالي حيث بدا كبار الضباط أكثر قدرة على التناوب على السلطة من نخب فاقدة للمصداقية“.

وأكد التقرير الفرنسي أن ”أنظمة دول الساحل الأفريقي تسعى إلى حل وسط مع قوى إسلامية معينة، وأنه لا يمكن إنكار ذلك“.

وزاد: ”لكن السؤال، اليوم، كيف يمكن الرد على تطور الجماعات الإسلامية ونفوذها المتزايد بين السكان في منطقة الساحل كما في بقية العالم الإسلامي؟“.

وتساءلت ”موند أفريك“ أيضًا: ”هل يجب أن نتفاوض على تسويات مع الحركات الإسلامية كما يفعل النظامان في مالي وبوركينا فاسو بحثًا عن الوحدة الوطنية؟ أم هو خوض حرب عالمية لا نهاية لها ضد حركات تكتسب الأرض كل يوم كما يتصور الجيش الفرنسي؟“.

وكان عسكري فرنسي قُتل في مالي، يوم السبت، إثر هجوم بقذائف هاون استهدف معسكر قوات برخان في غاو، بحسب ما أعلنه قصر ”الإليزيه“ في بيان صدر عنه، الأحد.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في البيان، مقتل العميد ألكسندر مارتن من فوج مدفعية هيير الـ54، معربة عن ”تأثر الرئيس إيمانويل ماكرون“، مشددة على ”تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها“.