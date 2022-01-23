إيران.. مهندس بريطاني يبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجنه

بدأ مهندس بريطاني من أصول إيرانية يوم الأحد، إضرابا عن الطعام في سجن إيفين الذي يقع شمال العاصمة طهران.

وكانت ”إليكا“، ابنة المهندس آنوشه آشوري قد قالت في مقطع فيديو نشرته عبر ”تويتر“ مساء السبت، إن ”والدها سيبدأ اليوم الأحد إضرابا عن الطعام في سجن إيفين في طهران“.

وأشارت إلى أن هذا الإضراب يأتي ”تضامنا مع باري روسين، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي اختطف كرهينة خلال احتلال السفارة الأمريكية في طهران، ونزار زكا، مواطن لبناني“.

وأشادت ”إليكا“ في مقطع الفيديو بالخطوة التي أقدم عليها الدبلوماسي الأمريكي السابق ونشطاء آخرين الذين بدؤوا إضرابا عن الطعام في العاصمة النمساوية فيينا، واصفة إياها بـ“الشجاعة“.

وأضافت أن ”والدها آنوشه آشوري يبلغ من العمر 68 عاما وعائلته قلقة على صحته“.

وبينت أنه ”سيضرب عن الطعام لأن وضع الرهائن في إيران لا يبدو أنه يمثل أولوية بالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية المشاركة في استئناف المحادثات النووية“.

In full soldiery with former hostage @brosen1501 & others who have courageously begun a hunger strike, demanding the release of all foreign & Dual national hostages,my father Anoosheh Ashoori will start his hunger strike in Evin prison from Sunday Jan 23rd. #FreeTheHostages pic.twitter.com/fpvHdDPczk — Elika Ashoori (@lilika49) January 22, 2022

وكان آنوشه آشوري قد ذهب إلى طهران لزيارة والدته في آب/أغسطس 2017، واعتقل منذ ذلك الوقت.

وهو مهندس وممثل شركة تكنولوجيا في بريطانيا، وقد وجهت له السلطات الإيرانية تهمة ”التجسس لصالح إسرائيل وحيازة ممتلكات غير مشروعة“، وحكم عليه فيما بعد بالسجن عشر سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 33 ألف يورو.

ولليوم الخامس على التوالي، يواصل الدبلوماسي الأمريكي السابق الإضراب عن الطعام إضافة إلى اللبناني نزار زكا، ومجموعة من النشطاء السياسيين، في فيينا، حيث مقر المفاوضات النووية بين إيران والقوى الدولية.

والهدف من الإضراب عن الطعام، الذي انضمت إليه مجموعة من النشطاء السياسيين والصحفيين الإيرانيين في الخارج، هو المطالبة بإعطاء الأولوية للإفراج عن جميع السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية المسجونين في إيران خلال المفاوضات النووية.

كما غرد الدبلوماسي الأمريكي السابق، باري روسين، من أمام فندق كوبورغ في فيينا في اليوم الخامس من الإضراب عن الطعام وانضمام آنوشه آشوري من طهران، قائلا إنه ”ضعيف جدا“، لكنه ”سيواصل إضرابه“ مع نزار زكا وجمشيد برزيغار وآخرين.

وتقول وزارة الخارجية البريطانية إن استمرار احتجاز آنوشه آشوري من قبل إيران ”غير مبرر على الإطلاق“.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إيران مرارا إلى إطلاق سراح آنوشه آشوري، وغيره من الرعايا البريطانيين ”المسجونين ظلما في إيران حتى يمكن لم شملهم مع عائلاتهم في بريطانيا“.

وتصف عائلات هؤلاء المعتقلين بأنهم ”رهائن“ تستخدمهم السلطات الإيرانية وسيلة ضغط سياسي ومالي ضد الدول الغربية.

وهناك عدد من المعتقلين الأجانب في طهران منهم الناشطة نازنين زاغري، بريطانية من أصول إيرانية، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، والمعتقلان الأمريكيان من أصول إيرانية سيامك نمازي ووالده باقر نمازي.

أضف إلى ذلك اعتقال أحمد رضا جلالي، باحث سويدي من أصول إيرانية، كما يوجد معتقل ألماني من أصول إيرانية يدعى مسعود مصاحب، والمواطن النمساوي من أصول إيرانية كمران غديري.