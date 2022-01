إيران.. مهندس بريطاني يبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجنه

بدأ مهندس بريطاني من أصول إيرانية يوم الأحد، إضرابا عن الطعام في سجن إيفين الذي يقع شمال العاصمة طهران.

وكانت ”إليكا“، ابنة المهندس آنوشه آشوري قد قالت في مقطع فيديو نشرته عبر ”تويتر“ مساء السبت، إن ”والدها سيبدأ اليوم الأحد إضرابا عن الطعام في سجن إيفين في طهران“.

وأشارت إلى أن هذا الإضراب يأتي ”تضامنا مع باري روسين، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي اختطف كرهينة خلال احتلال السفارة الأمريكية في طهران، ونزار زكا، مواطن لبناني“.

وأشادت ”إليكا“ في مقطع الفيديو بالخطوة التي أقدم عليها الدبلوماسي الأمريكي السابق ونشطاء آخرين الذين بدؤوا إضرابا عن الطعام في العاصمة النمساوية فيينا، واصفة إياها بـ“الشجاعة“.

وأضافت أن ”والدها آنوشه آشوري يبلغ من العمر 68 عاما وعائلته قلقة على صحته“.

وبينت أنه ”سيضرب عن الطعام لأن وضع الرهائن في إيران لا يبدو أنه يمثل أولوية بالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية المشاركة في استئناف المحادثات النووية“.

In full soldiery with former hostage @brosen1501 & others who have courageously begun a hunger strike, demanding the release of all foreign & Dual national hostages,my father Anoosheh Ashoori will start his hunger strike in Evin prison from Sunday Jan 23rd. #FreeTheHostages pic.twitter.com/fpvHdDPczk

— Elika Ashoori (@lilika49) January 22, 2022