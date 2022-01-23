رئيس أرمينيا يستقيل من منصبه ويؤكد: البلاد تمر بـ"أوقات صعبة"

أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركسيان في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه قدم استقالته من منصبه، اليوم الأحد، مؤكدا أن بلاده تمر بـ“أوقات صعبة“.

وكان سركسيان قد دخل في مواجهة مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان العام الماضي حول عدد من القضايا من بينها إقالة قائد القوات المسلحة.