واشنطن: فرض عقوبات على روسيا الآن يضعف قدرة الردع الغربية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن فرض عقوبات على روسيا الآن سيؤدي إلى فقدان الغرب القدرة على ردع أي عدوان روسي محتمل على أوكرانيا.

وأضاف بلينكن في تصريحات لشبكة تلفزيون ”سي.إن.إن“، أنه إذا دخلت قوة روسية إضافية إلى أوكرانيا بصورة عدائية فإن هذا الفعل سيستدعي ردا قويا، بحسب وكالة ”رويترز“.

وكان الكرملين، قد حذر مؤخرا من أن العقوبات المقترحة في مجلس الشيوخ الأمريكي التي تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغيره من كبار المسؤولين الروس ستؤدي إلى ”قطع“ العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن العقوبات المقترحة سيتم تفسيرها ”بشكل سلبي للغاية، وإنها يمكن أن تتساوى مع قطع العلاقات“.

وأضاف المتحدث: ”نحن نقيم مثل هذه التصريحات ومشاريع القوانين بشكل سلبي للغاية، على خلفية المفاوضات الجارية، والتي إن كانت غير ناجحة، لكنها مفاوضات“، ووصف بيسكوف فرض عقوبات على الرئيس الروسي بـ“تجاوز للحدود“.

وقبل يومين، قدم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب بالكونغرس، غريغوري ميكس، مشروع قرار لفرض عقوبات على روسيا دون انتظار التصويت حول وثيقة مماثلة بمجلس الشيوخ.

وذكرت اللجنة، في بيان صحفي نشرته، الجمعة الماضية، أن ميكس ”عرض مشروع قانون حول مواصلة معاقبة الاقتصاد الروسي والتبعات الأخرى بالنسبة إلى روسيا، في حال شن عملية غزو جديد لأوكرانيا ومواصلة تقويض سيادتها“.

وأوضح البيان أن ميكس تقدم بهذه المبادرة، تزامنا مع دراسة وثيقة مماثلة عرضها على مجلس الشيوخ سابقا الديمقراطي، روبيرت مينينديز، الذي يترأس لجنة العلاقات الدولية فيه.

وتنص المبادرة على فرض عقوبات تستهدف مشروع خط أنابيب الغاز من روسيا إلى أوكرانيا ”السيل الشمالي 2″، وقطاع الصناعات الاستخراجية و3 مؤسسات مالية، والدين الحكومية، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومسؤولين آخرين في قيادة البلاد.

كما يقترح المشرعون الأمريكيون الداعمون للوثيقة ضمان المساعدة الدفاعية لأوكرانيا بشكل أسرع. وتأتي هذه الخطوة رغم نفي روسيا المتكرر نيتها التحرك عسكريا ضد أوكرانيا.

وكانت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية قالت، أمس السبت، إن الولايات المتحدة وروسيا فشلتا في حل الخلافات حول أوكرانيا في الاجتماع المحفوف بالمخاطر الذي عُقد بين بلينكن ولافروف، الجمعة الماضية في جنيف، حيث تجاهد إدارة جو بايدن، لمنع ما يراه مسؤولون أمريكيون بأنه هجوم عسكري روسي وشيك.

وأضافت الصحيفة أنه ”في أعقاب المباحثات التي أجريت بينهما في جنيف، قال بلينكن إنه سيعقد المزيد من المباحثات مع لافروف عقب قيام واشنطن بتسليم موسكو ردا مكتوبا“.

وأشارت إلى أنه ”من المتوقع أن يتم الأسبوع المقبل، الرد على الاقتراحات التي طلبتها روسيا، والتي طالبت فيها بالحد من توسع وأنشطة الناتو في شرق أوروبا“.