استبعدت من منصب وزاري.. جونسون يدعو برلمانية مسلمة للتقدم بشكوى رسمية

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إنه التقى بالبرلمانية المسلمة نصرت غني بعد أن استبعدت من منصب وزاري في 2020، فيما يتعلق بمزاعم تتعلق بالإسلاموفوبيا، وإنه دعاها فيما بعد للتقدم بشكوى رسمية.

وقالت نصرت غني (49 عاما)، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل، في فبراير/شباط 2020، لصحيفة صنداي تايمز، إن ”مسؤولا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كمشكلة خلال إقالتها“.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، إن ”جونسون كتب لنصرت ليعبر عن قلقه العميق من احتمال كون الإسلاموفوبيا عاملا في الأمر، ودعاها لبدء إجراءات لرفع شكوى رسمية، لكنها لم تفعل ذلك بعد، حزب المحافظين لا يتهاون مع التحامل والأحكام المسبقة أو التمييز من أي نوع“.