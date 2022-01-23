بريطانيا تتوعد روسيا بـ"عقوبات قاسية" إذا أتت بنظام "خاضع لها" في أوكرانيا‎‎

توعد نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، روسيا، يوم الأحد، بأنها ستواجه ”عقوبات اقتصادية قاسية“ إذا أتت بنظام حكم خاضع لها في أوكرانيا.

جاء ذلك بعد أن حذرت بريطانيا في وقت سابق، من أن الكرملين ينظر في أمر وجود مرشح موال لموسكو في أوكرانيا.

وقال راب في تصريحات نقلتها وكالة ”رويترز“: ”ستكون هناك عواقب وخيمة إذا قامت روسيا باتخاذ هذه الخطوة لمحاولة غزو أوكرانيا، وبأن تأتي أيضا بنظام حكم خاضع لها هناك“.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قالت في بيان ”لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة المخابرات الروسية لها صلات بالعديد من السياسيين الأوكرانيين السابقين“.

وأضافت الوزارة ”بحسب معلوماتنا، تسعى الحكومة الروسية إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف، بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها“.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن ”النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف يعتبر مرشحا محتملا“.

وذكر البيان أيضا أسماء كل من سيرغي أربوزوف (النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا من 2012 إلى 2014، ثم الرئيس المؤقت للوزراء)، وأندريه كلوييف الذي ترأس الإدارة الرئاسية للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، وفولوديمير سيفكوفيتش نائب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني سابقا، وميكولا أزاروف رئيس وزراء أوكرانيا من 2010 إلى 2014.

وقالت الخارجية البريطانية إن ”بعضهم على اتصال مع عملاء المخابرات الروسية المنخرطين حاليا في التخطيط لهجوم على أوكرانيا“.

من جهته، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتبر الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا ”مقلقة جدا“.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن ”هذا النوع من المؤامرات مقلق جدا. الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا“.

وجاءت الاتهامات البريطانية لموسكو، وسط الأزمة الحادة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

ويبذل الجانبان حاليا جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي تدهور الوضع، في وقت لا يزال فيه عشرات آلاف الجنود الروس محتشدين على الحدود الأوكرانية.