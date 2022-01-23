تايلاند.. مقتل بريطاني وإصابة آخر إثر هجوم بآلة حادة

أعلنت الشرطة التايلاندية، يوم الأحد، مقتل مواطن بريطاني وإصابة آخر، إثر هجوم بأداة حادة.

وقالت الشرطة في مقاطعة ”كانشانابوري“، إنها عثرت على بريطاني يبلغ من العمر 49 عاما، مقتولا في منزله غرب تايلاند.

وأضافت أنها عثرت على بريطاني آخر يبلغ من العمر 55 عاما، أصيب بجروح ويخضع للعلاج في المستشفى.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت مواطنا تايلانديا للاشتباه فيه بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنها تسعى لجمع المزيد من الأدلة.

وبينت أن ”تحقيقاتها الأولية تفيد بأن رجلا تايلانديا يشتبه في أنه هاجم الاثنين بمنجل“.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه فيه عانى من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، وقالت الشرطة إنها تتحرى ذلك.

وبحسب صحيفة ”بانكوك بوست“ التايلاندية، أفادت الشرطة بأن القتيل عُثِر عليه غارقًا في دمائه، ومصابًا بطعنات في رقبته، أمام المنزل الذي يستأجره في مقاطعة ”موانج“، فيما تعرض مواطنه لجروح خطيرة بالسكين.

وقالت ”كان الرجلان يشربان النبيذ أمام المنزل ويشغلان موسيقى صاخبة في وقت متأخر من الليل قبل الهجوم، وبعد ذلك تقدم المهاجم باتجاههما وهاجمهما قبل أن يلوذ بالفرار“.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة توصلت إلى هوية المشتبه فيه ويتراوح عمره بين 22 و23 عامًا، وأنه كان يعيش في مكان قريب، مضيفة أنه تعرض لـ“هجوم جسدي“ من سكان المنطقة الغاضبين وتم نقله إلى المستشفى.

وتعتبر تايلاند بلدا سياحيا بامتياز لذلك تقع معظم الجرائم في المناطق الحضرية حيث يتجمع السياح.

يذكر أن الشرطة التايلاندية كشفت أواخر العام 2020 عن تفاصيل جريمة قتل مروعة استهدفت زوجين صينيين، كانا في رحلة سياحية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية فإن القتلة وضعوا الزوجين في حقيبتي سفر بعد تقييدهما، وهما ما زالا على قيد الحياة، ثم ألقوا بهما في نهر.

وجرى العثور على جثة الزوج وانغ جون (30 عاما)، بعدما لاحظ صياد في نهر بينغ، وسط تايلاند، حقيبة سوداء تطفو على الماء.

ووصل الزوجان آنذاك إلى تايلاند مع مجموعة من السياح الصينيين، لكنهما فضلا البقاء فيما عاد الآخرون إلى بلادهم.