صحف عالمية: غزو أوكرانيا قد يتسبب بأزمة غذاء.. ودعوات لدعم "أصوات الديمقراطية" في إيران

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة الأحد، أهم القضايا والملفات الراهنة على الساحة الدولية، وجاء في مقدمتها الأزمة الأوكرانية وسط تقارير تتحدث عن أزمة غذائية قد يشهدها العالم إذا غزت روسيا أوكرانيا.

كما ناقشت الصحف تقارير تدعو واشنطن وحلفاءها لدعم الأصوات التي تدافع عن الديمقراطية في إيران.

ورأت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن ”الحرب الوشيكة“ بين روسيا وأوكرانيا، قد تحمل في طياتها أزمة غذائية محدقة تنتشر حول العالم، خاصة في قارتي أفريقيا وآسيا، محذرة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وجاء في تقرير للمجلة أن ”أوكرانيا عُرفت باسم سلة غذاء أوروبا لعدة قرون، حيث إنها تضم أكثر الأراضي خصوبة على وجه الأرض، وتعتبر صادراتها الزراعية السريعة النمو، مثل الحبوب والزيوت النباتية ومجموعة من المنتجات الأخرى، ضرورية لإطعام السكان في أفريقيا وآسيا“.

وأشارت إلى أن ”جزءا كبيرا من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في أوكرانيا يقع في مناطقها الشرقية، وهي بالضبط تلك الأجزاء الأكثر عرضة لهجوم روسي محتمل“، متسائلة: ”ماذا سيحدث للبلدان في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على أوكرانيا للحصول على الغذاء في حالة الهجوم الروسي“.

ولفتت إلى أن ”أوكرانيا مصدر رئيسي للذرة والشعير والجاودار، لكن القمح هو صاحب التأثير الأكبر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، ففي 2020 صدرت أوكرانيا نحو 18 مليون طن قمح من إجمالي محصول بلغ 24 مليون طن.. ويشمل العملاء الصين والاتحاد الأوروبي، لكن العالم النامي هو المكان الذي أصبح فيه القمح الأوكراني من أهم الواردات“.

وبينت أنه ”لسوء الحظ، يأتي جزء كبير من إنتاج القمح الأوكراني في شرق البلاد، وتحديدا أقاليم خاركيف ودنيبروبتروفسك وزابوريزهيا وخيرسون، الواقعة غرب دونيتسك ولوهانسك، التي تحتلها بالفعل القوات الانفصالية المدعومة من موسكو، والقوات الروسية نفسها“، بحسب ”فورين بوليسي“.

وأنهت المجلة تقريرها بالتحذير من أنه ”إذا تحول هجوم محتمل على أوكرانيا إلى استيلاء روسي على الأراضي، فقد يعني ذلك انخفاضات حادة في إنتاج القمح وصادراته، حيث سيفر المزارعون تاركين البنية التحتية والمعدات للدمار ما يتسبب في شلل اقتصاد المنطقة“.

وتابعت: ”كما سيتفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية التي تعتمد على أوكرانيا في قوتها، وقد يؤدي ذلك إلى اشتعال الصراع وزيادة التوترات العرقية وزعزعة استقرار الحكومات، وامتداد العنف عبر الحدود“.

مقايضات بين روسيا والغرب

تساءلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية حول من سيكون المستفيد من تمديد المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة إلى الأسبوع المقبل، في وقت يشهد فيه العالم تحركات روسية على الحدود الأوكرانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه ”بعد اتفاق عقد في جنيف الجمعة على تمديد المفاوضات، يتحرك كل جانب لتعزيز قدراته العسكرية في المنطقة، حيث نشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، ويواصل توسيع انتشاره العسكري في بيلاروسيا، وربما يرسل المزيد من السفن البرمائية إلى البحر الأسود.

وأضاف التقرير أن أوكرانيا من جانبها، تلقت أول حزمة جديدة من الدعم العسكري من الولايات المتحدة يوم الجمعة.

ورأت الصحيفة أن ”الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا، لن توقف هجوما من قبل الجيش الروسي الأكثر قدرة، والذي يمتلك صواريخ إسكندر الباليستية والتشكيلات المدرعة وأنظمة الحرب الإلكترونية وقوة جوية وبحرية أكثر قدرة بكثير من الأوكرانيين“.

وأشارت إلى أن روسيا ”بدأت بالفعل مناورات عسكرية مع بيلاروسيا، في شمال أوكرانيا، التي يرى المحللون الغربيون أنها ذريعة لنشر قوات الغزو، وتترك العاصمة الأوكرانية كييف أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى“.

ولفتت إلى أن روسيا ”استخدمت التدريبات العسكرية في 2014 لنشر قواتها حتى تتمكن من التدخل في شرق أوكرانيا“.

وتابعت: ”يبدو أن موسكو تعزز نفسها في الجنوب أيضا، حيث تمتلك بالفعل قوة كبيرة في شبه جزيرة القرم وحولها، كما غادرت ثلاث سفن برمائية روسية من طراز روبوتشا، ميناء بالتيسك الروسي بمدينة كالينينغراد، في 15 يناير“، موضحة أن تلك السفن ”قد تكون معدة لتدريبات بحرية لكن يمكن أيضا تحويلها إلى البحر الأسود وقد تصل في غضون أسبوع آخر“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”قد يكون العامل الآخر في توقيت الغزو الروسي هو الجغرافيا السياسية، والألعاب الأولمبية الشتوية المقررة إقامتها في بكين الشهر المقبل. ويشير محللون إلى أن روسيا هاجمت جورجيا في 2008 خلال الألعاب الأولمبية الصيفية هناك، ومن المحتمل أن تفعلها مرة أخرى“.

دعوات لدعم الديمقراطية في إيران

دعت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين إلى ضرورة تبني ”موقف حازم غير متسامح“ تجاه إيران، وأن يدعموا الأصوات التي تدافع عن الديمقراطية هناك.

وقالت المجلة في تقرير لها، إنه ”لأكثر من 40 عاما، استهدف النظام الإيراني بقسوة المنشقين والصحفيين باستخدام التكتيكات الإرهابية والاغتيالات، لكن رغم هذه الفظائع، لم يواجه النظام سوى تداعيات قليلة، ما سمح له بمواصلة استهداف منتقديه مع الإفلات من العقاب“.

وأضافت: ”بينما يفكر القادة الغربيون في استراتيجيات التعامل مع النظام الإيراني في 2022 وما بعده، يجب ألا يغيب عن أذهانهم تداعيات هذه الأعمال الإرهابية التي تصدر بأمر من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي“.

وتابعت أن ”القمع العنيف لأي معارضة للنظام يؤكد الخطر الذي يمثله النظام الإيراني على شعبه، في الوقت نفسه يُظهر عدم تسامح النظام مع المعارضة وخوفه من الحركة المؤيدة للديمقراطية التي حققت نجاحات كبيرة خلال الانتفاضات التي شهدتها البلاد عام 2018“.

وأردفت أن ”طهران حاولت ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتفاضات. ومع ذلك، فإن النظام يميل اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة كل أصوات المعارضة من خلال حملات القمع العنيفة، كما يتضح من قتل النظام لمئات المتظاهرين السلميين في نوفمبر 2019“.

واستطردت بالقول إن ”المعارضة الصاخبة للرئيس إبراهيم رئيسي، تشير إلى أن الشعب الإيراني لن يخضع لتهديدات النظام أو استخدام العنف“.

وقالت: ”يمكننا أن نتوقع تزايد المعارضة في 2022 وتصعيدها أكثر في السنوات المقبلة، ففي الوقت الحالي، توجد قيود قليلة على ما قد يستخدمه النظام في جهوده اليائسة لاحتواء الاضطرابات الداخلية، ويمكن لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تفعل الكثير لتصحيح ما كان إلى حد كبير رد فعل صامتا نيابة عن الأصوات المؤيدة للديمقراطية في إيران وبين الشتات الإيراني“.

ورأت المجلة أن ”الشعب الإيراني متفق بشدة مع رسائل واشنطن، حيث يمكن لسياسات بايدن وإدارته الواضحة أن تزيد بشكل كبير من فرص هذا الشعب في تأمين الحرية والديمقراطية التي يحلم بها منذ 40 عاما“.

وختمت المجلة تقريرها بالقول: ”يجب أن تركز إدارة بايدن جنبا إلى جنب مع الحلفاء، على ثلاثة إجراءات محددة، وهي أولا، قطع وصول النظام إلى التقنيات المتقدمة التي يتم استخدامها بشكل متزايد في الحرب غير المتكافئة، كما يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى بقوة لأعمال القرصنة السيبرانية الإيرانية، وذلك إلى جانب فضح استخدام النظام على نطاق واسع للمعلومات المضللة عبر الإنترنت والتصدي له“.