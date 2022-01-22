"ناشيونال إنترست": أمريكا لا تملك حلًا سحريًا لمواجهة روسيا

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن الولايات المتحدة ليس لديها ”حل سحري“ لتحقيق أهدافها الجيوسياسية في أوروبا دون مخاطر، وأنه من الخطأ الظن أن روسيا ستتراجع ببساطة أمام أي تهديد أمريكي.

وأعربت المجلة عن اعتقادها، بأن ”على واشنطن انتهاج سياسات جديدة تجاه روسيا، خاصة أن حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة أصبح الآن مرهقًا“.

وقالت المجلة في تقرير نشرته، أمس الجمعة، إن ”هناك فرضية بأن روسيا تفتقر إلى القدرة على فرض تكاليف على التحالف الغربي، لكن الحقيقة هي أن أولئك الذين يتوقعون بثقة أن روسيا ستتراجع ببساطة عندما تواجهها واشنطن مخطئون“.

وبحسب التقرير، يبدو أن ”إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استبعدت الخيار العسكري بإعلانها أن واشنطن لن ترسل قوات قتالية إلى أوكرانيا، وأن هناك رغبة لدى الكونغرس بفرض عقوبات على روسيا بدلًا من الانخراط في عمل عسكري مباشر“.

ولفت إلى أنه ”في الوقت الحاضر، تحدد الولايات المتحدة، وبعض حلفائها، المساعدات العسكرية لأوكرانيا على المعدات الدفاعية، وإرسال المدربين“.

واعتبرت المجلة، أن ”الضمانات الأمنية الأمريكية الحقيقية تعتمد على استعداد واشنطن، ليس فقط للمخاطرة بالقتال، ولكن حتى إمكانية التصعيد النووي ضد روسيا“.

وقالت المجلة في تقريرها: ”الحقيقة هي أن الولايات المتحدة استنفدت -إلى حد كبير- أكثر العقوبات فاعلية التي يمكن أن تفرضها ضد موسكو بأقل قدر من المخاطر على مصالحها الاقتصادية، ويجب أن يكون الحلفاء الرئيسون، مثل ألمانيا، على استعداد لتحمل خسائر اقتصادية كبيرة من أجل خلق ألم حقيقي لروسيا“.

وتابعت: ”تُظهر التقارير الأخيرة استعداد الصين لتجاهل العقوبات الأمريكية على إيران، ربما لا تزال بكين تساعد بتخفيف بعض الضغوط عن موسكو، ويمكن للولايات المتحدة أن تلحق الضرر بروسيا عبر العقوبات، لكن ليس هناك ما يضمن أن هذا من شأنه أن يثني أو يردع موسكو“.

وأشارت المجلة، إلى أنه ”في محادثات جنيف، وبروكسل، وفيينا، رفضت الولايات المتحدة بمفردها، وبالتنسيق مع حلفائها في الناتو، ومع أصدقائها، وشركائها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المطالب المتطرفة لروسيا بمراجعة شاملة للنظام الأمني الأوروبي“.

وختمت بالقول، إنه ”على الرغم من كل التوقعات بوقوع هجوم روسي وشيك، فإن عددًا من التواريخ النهائية التي تم التنبؤ بها لبدء العمل العسكري الروسي قد مرت دون وقوع حوادث في الوقت الذي لا تزال تُجرى فيه المحادثات، والاتصالات الدبلوماسية، على جميع المستويات. ربما ننتظر فقط السنة القمرية الجديدة، واختتام أولمبياد بكين، لكن عدم استحسان جميع الخيارات الأخرى يجب أن يحفز واشنطن لاتخاذ نهج مختلف“.