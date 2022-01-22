مسؤول عسكري إثيوبي: نعتزم دخول عاصمة تيغراي لـ"إبادة المتمردين"

قال مسؤول عسكري بارز في إثيوبيا، إن الجيش يعتزم دخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي لـ“إبادة“ القوات المتمردة، في تصريحات تأتي وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر شمال البلاد.

ويحارب جيش إثيوبيا وحلفاؤه منذ أكثر من عام، قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيغراي الإثيوبي.

وتوجه دبلوماسيان أمريكيان بارزان إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ أيام، سعيًا إلى وقف إطلاق النار وسط علامات محدودة على خفوت حدة التوتر بين الطرفين المتحاربين منها إطلاق سراح معتقلين سياسيين.

وفي مقابلة بثتها مؤسسة ”فانا“ للإذاعة، أمس الجمعة، قال نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية، الجنرال أبيباو تادسي، إن ”البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“.

وأضاف أن ”تيغراي جزء من إثيوبيا، وما من قوة ستمنعنا من دخولها، سندخلها وسنبيد العدو، ويجب ألا يكون هناك أدنى شك بهذا الأمر“.

وتايع المسؤول العسكري الإثيوبي: ”يجب ألا يظن الشعب الإثيوبي أن الأمر انتهى، فهو لم ينتهِ، والشيء الوحيد هنا أننا توقفنا كي نتأهب، وهذا العدو لا يزال هناك، ولا بد من إبادته عن آخره. ولن نتفاوض معه“.

ولم يتسنَ لوكالة ”رويترز“ الاتصال بالمتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيتاتشو رضا، للحصول على تعليق.

كما لم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ”لجسي تولو“ ولا المتحدثة باسم رئيس الوزراء، بليني سيوم، على طلبات الإدلاء بتعليق.

وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن رئيس الوزراء آبي أحمد، يريد إنهاء نظام الحكومة الاتحادية القائم على أسس عرقية، في حين يقول هو إن الجبهة تتوق للإمساك مجددًا بزمام الأمور في أنحاء البلاد.

وشهدت الشهور الماضية جهودًا دبلوماسية وسياسية متعددة لإنهاء الصراع، شملت ضغوطًا من الولايات المتحدة.

وكتب آبي أحمد على ”تويتر“ أن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، وصل إلى العاصمة الإثيوبية، اليوم السبت، لكنه لم يذكر الهدف من الزيارة.

وتأتي زيارته وسط توتر على الحدود بين إثيوبيا، والسودان، تصاعد منذ أن أرسلت إثيوبيا عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان.