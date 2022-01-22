مطالبات أممية لطالبان بالكشف عن معلومات حول اختفاء ناشطتين في كابول

طالبت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يونامي)، اليوم السبت، حركة طالبان بالكشف عن معلومات تتعلق باختفاء ناشطتين في العاصمة الأفغانية كابول ومكان تواجدهمها، لإثبات التزامهما بحقوق الإنسان.

وقالت البعثة الأممية في أفغانستان في بيان لها نشرته وسائل إعلام أفغانية ناطقة بالفارسية، إنها ”تعرب عن قلقها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وإنها تشعر بالقلق إزاء اختفاء تمنا زرياب برياني، وبروانه إبراهيم خيل“.

واختفت الناشطة تمنا زرياب برياني وزميلتها بروانه إبراهيم خيل عقب المشاركة في الاحتجاجات النسائية الأخيرة في العاصمة كابول يوم الأربعاء الماضي، بينما قال مسؤولو حكومة طالبان إنهم ليست لديهم معلومات حولهما.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، لهيئة الاذاعة البريطانية باللغة الفارسية، إن اتهام الحركة باختطاف الناشطتين لا أساس له من الصحة.

ونقلت الهيئة البريطانية عن ناشطة أفغانية رفضت الكشف عن هويتها، أنهن في ”وضع صعب“ وأن حياتهن في خطر.

وقد قالت نجينه رضائي، ناشطة في مجال حقوق المرأة في كابول: ”في أعقاب الاعتقالات الأخيرة، اختبأت الناشطات ولا نعرف مصيرهن“.

ويوم الأربعاء، خرجت احتجاجات لناشطات في حقوق المرأة في العاصمة كابول باحتجاجات على خلفية مقتل فتاة صغيرة عند حاجز تفتيش لطالبان غرب كابول، فضلا عن اختفاء ضابطة شرطة في هرات.

واستخدمت قوات من حركة طالبان رذاذ الفلفل لتفريقهن، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع لمواجهة الاحتجاجات النسائية ضد الحركة التي تسيطر على أفغانستان منذ منتصف آب/أغسطس الماضي.

ورددت النساء شعارات مناهضة لفرض ”الحجاب الإجباري“ الذي تفرضه حركة طالبان.

وتقول الأمم المتحدة إن قادة طالبان يضفون الطابع المؤسسي على التمييز على أساس الجنس على نطاق واسع ينظم العنف ضد النساء والفتيات في أفغانستان.

وقال مقررو حقوق الإنسان في المنظمة إنهم قلقون بشأن الجهود الجارية لاستبعاد النساء من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن طالبان تحاول إخراج النساء والفتيات من الساحة العامة.

من جهة أخرى، أبدت الولايات المتحدة الأمريكية السبت استعدادها لدفع رواتب المعلمين في أفغانستان مشترطة لذلك أن تقوم طالبان بإعادة فتح مدارس الطالبات.