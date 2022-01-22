انتخاب رئيس للبرلمان يتحول إلى أزمة سياسية في هندوراس

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تحول انتخاب رئيس للبرلمان في هندوراس إلى أزمة سياسية بعد انشقاق عشرين عضوا عن حزب الرئيسة المنتخبة شيومارا كاسترو، قبل أسبوع من توليها منصبها.

وبدأ تبادل الشتائم مع افتتاح الجلسة عندما اقترح النواب العشرون في حزب الحرية وإعادة التأسيس (يسار) أحدهم خورخي كاليكس، ليشغل منصب رئيس البرلمان، في انتهاك لاتفاق تم التوصل إليه مع حزب يساري آخر.

واندفع سبعة نواب موالين للرئيسة المنتخبة باتجاه خورخي كاليكس وهم يهتفون ”خونة“ وأجبروه على الهرب من المنصة بينما كان يؤدي القسم.

اشتباكات بين النواب ومشاهد فوضى خلال أداء اليمين الدستورية في حفل رئيس الكونجرس الجديد بـ #هندوراس#إرم_نيوز #honduras pic.twitter.com/0bm9tq9470 — إرم نيوز (@EremNews) January 21, 2022

وقال وزير الداخلية ليونيل أيالا العضو في الحزب الوطني اليميني الذي هُزم مرشحه في الانتخابات الرئاسية أمام شيومارا كاسترو إن ترشيح كاليكس حصل على تأييد 83 نائبا.

ويفترض أن يحصل رئيس البرلمان على تأييد 65 من أصل 128 نائبا.

وأكد أوجينيو سوسا أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الوطنية أنه بوجود خورخي كاليكس على المنصة، تمكن الحزب الوطني الذي هزم في الانتخابات من ”النجاح في المناورة والسيطرة على البرلمان“.

من جهته، صرح زعيم حزب الحرية وإعادة التأسيس جيلبرتو ريوس أن وراء النواب العشرين ”تنشط الجريمة المنظمة والسلطة المالية وتهريب المخدرات وكل الذين ينهبون موارد الدولة“.

وعقدت شيومارا كاسترو أول امرأة تنتخب لرئاسة هندوراس ، اجتماعا مساء الخميس مع نواب حزبها لمطالبتهم بدعم النائب لويس ريدوندو لرئاسة البرلمان. لكن عشرين من أصل خمسين نائبا قاطعوا الاجتماع.

وقالت كاسترو مُدينة مقاطعة النواب إن ”غياب النواب العشرين ينذر بخيانة مضادة للثورة وللحزب وشعب هندوراس وخيانة للمشروع السياسي لإعادة تأسيس الوطن عبر محاولة فرض خطة للنخبة الفاسدة بقيادة الرئيس السابق خوان أورلاندو هرنانديز“.

وأعلنت كاسترو مساء الجمعة ”طرد النواب“ المنشقين ”نهائيا“، في ختام اجتماع طارئ لهيئات الحزب.

وفازت شيومارا كاسترو التي ستتولى مهامها في 27 كانون الثاني/يناير، في الانتخابات الرئاسية في إطار برنامج لتغييرات اجتماعية في بلد يعاني من الفقر والفساد وتهريب المخدرات الذي تسلل إلى هياكل الدولة.

وقد انتخبت بفضل التحالف بين حزبها الذي يقوده مانويل زيلايا، زوجها والرئيس السابق الذي أطيح في 2009 والحزب المنقذ لهندوراس بقيادة سلفادور نصر الله.

ونص الاتفاق بين الحزبين على أنه في حال فوز هذا الائتلاف سيتم انتخاب نصر الله نائبا لرئيس البرلمان ويمكنه اقتراح اسم الرئيس، ويفترض أن يتم تأكيد انتخاب رئيس للبرلمان نهائيا في 23 كانون الثاني/يناير، قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية رسميا.