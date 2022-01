غضب في الكونغرس الأمريكي بسبب الكمامات الصينية

أعرب عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن غضبهم بعد أن تبين أن كمامات من نوع ”N95“ الموزعة على مكاتب الكونجرس صنعت في الصين.

وكشفت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية في تقرير لها، الجمعة، أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب طالبوا بإجابات من رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

وأشارت إلى أن أكثر من 120 نائبا من الحزب الجمهوري وقعوا على رسالة موجهة إلى بيلوسي يعربون فيها ”عدم تصديقهم وغضبهم“ بسبب أن الأقنعة كانت تُوزع في الكونغرس عندما كانت هناك بدائل أمريكية متاحة.

وأوضحت أن بعض النواب قام أيضًا بالتعبير عن غضبهم بنشر الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن مكتب بيلوسي أوضح لقناة ”فوكس نيوز“ الخميس أن مكتب الهندسة التابع لمبنى الكابيتول كان مسؤولاً عن الشراء وليس أي مؤسسة أخرى.

وقالت المجلة في تقريرها: ”مع ذلك ألقى المشرعون الجمهوريون باللوم على بيلوسي في قرارها استخدام كمامات فم مصنوعة في الصين“.

وكتب النائب بريان ستيل من ويسكونسن على تويتر: ”أرسلت رئيسة مجلس النواب بيلوسي أقنعة N-95 إلى كل مكتب في مجلس النواب. للأسف، لا يمكنني قراءة التعليمات“.

ونشر ستيل صورة أحد أقنعة بالإضافة إلى شهادة صغيرة مرفقة معها مكتوبة باللغتين الصينية والإنجليزية بحسب المجلة.

Speaker Pelosi sent out N-95 masks to every House office. Unfortunately, I can’t read the instructions. pic.twitter.com/4nDTTkayFQ — Bryan Steil (@BryanSteil) January 20, 2022

وقام النائب تروي بالدرسون من ولاية أوهايو بنشر مقطع فيديو للكمامات الموزعة في الكونجرس مع تعليق ساخر يقول: ”يأتي التفويض بشأن الكمامة من الرئيسة بيلوسي في الكابيتول هيل الآن مع KN95 مجاني مزين بـ ”صنع في الصين…. لكني أقول: كلا شكرا سيدتي الرئيسة.. أنا أؤيد ”صنع في الولايات المتحدة“.

Speaker Pelosi’s Capitol Hill mask mandate now comes with a complimentary KN95 emblazoned with MADE IN CHINA. 🇨🇳 No thank you, Madam Speaker. I support MADE IN THE USA! 🇺🇸 pic.twitter.com/ttwNzonsl9 — Congressman Troy Balderson (@RepBalderson) January 20, 2022

بدوره، نشر النائب بيل بوسي من فلوريدا من ولاية أوهايو تغريدة حول الأمر مع صورة للكمامة الصينية قال فيها: ”أتساءل عما إذا كانت بيلوسي تعرف قبل شراء وتوزيع أقنعة KN95 التي تقول بشكل بارز ”صنع في الصين“، أن شركة في فلوريدا تصنع حاليًا مليوني قناع N95 يوميًا، ويعمل بها 350 أمريكيًا“.

I wonder if @SpeakerPelosi knew before she purchased and distributed KN95 masks which prominently say “MADE IN CHINA,” that a Florida company is currently making 2 million N95 masks a day, employing 350 Americans. #BuyAmerican #MakeAmerican https://t.co/1e8w8ewfom pic.twitter.com/DaVEII8IfA — Bill Posey (@congbillposey) January 19, 2022

كما غرد المكتب الجمهوري للجنة إدارة مجلس النواب قائلا: ”لماذا يشتري مجلس النواب مئات الآلاف من أقنعة KN95 المصنوعة في الصين؟“.

😷 😷😷 Why in the world is the House purchasing hundreds of thousands of KN95 masks that are made in China? Ranking Member @RodneyDavis and more than 120 other House Republicans are asking @SpeakerPelosi for answers. pic.twitter.com/1TQJ2NMP07 — House Admin. Committee GOP (@HouseAdmnGOP) January 20, 2022

وقال متحدث باسم بيلوسي أنه ”لم يشارك أي مكتب في مجلس النواب في عملية الشراء هذه“ وأن مكتب الهندسة هو الذي أجرى عملية الشراء.