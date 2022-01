بايدن وكيشيدا يتفقان على التصدي للصين وردع أي عدوان روسي على أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة التزام بلاده بالدفاع عن اليابان واتفق مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على ”التصدي“ للصين والعمل ”بشكل وثيق لردع أي عدوان روسي“ على أوكرانيا، مدينين التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن بايدن وافق في الاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني، الذي استمر ساعة وعشرين دقيقة، على القيام بزيارة رسمية إلى اليابان في النصف الأول من العام للمشاركة في قمة لمجموعة ”الحوار الأمني الرباعي“ (كواد) التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.

ويدرج بايدن إعادة العلاقات الأمريكية اليابانية إلى سابق عهدها، بين أولوياته، منذ توليه الرئاسة قبل عام، بعدما شهدت فتورا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شكّك في جدوى العلاقات بين واشنطن وعدد من حلفائها في آسيا وأوروبا.

وكتب بايدن في تغريدة بعد الاجتماع أنه ”تشرف بعقد لقاء مع رئيس الوزراء كيشيدا لترسيخ التحالف بين الولايات المتحدة واليابان حجر الزاوية للسلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي العالم“، مستخدما تسمية بديلة لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ.

