عنف المستوطنين ضد نشطاء إسرائيليين يثير غضبا وانتقادات

أثارت مشاهد الاعتداءات العنيفة التي نفذتها مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم الجمعة، بحق نشطاء إسرائيليين، استياء كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، ولا سيما من ذوي التوجهات اليسارية.

ويتناقل العديد من الإعلاميين الإسرائيليين ونشطاء حقوق الإنسان، مقاطع فيديو على مواقع التواصل، تظهر قيام مجموعات من المستوطنين الملثمين بمهاجمة نشطاء ينتمون لمنظمة تحمل اسم ”حاخامات من أجل حقوق الإنسان“، في حين قاموا بإشعال النيران في إحدى المركبات، واعتدوا بالضرب المبرح على النشطاء.

وذكر موقع ”واللا“ الاخباري العبري، ”أن مستوطنين يهودا هاجموا نشطاء المنظمة الحقوقية، على مقربة من مستوطنة (جفعات رونين)، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة“.

بدوره أشار موقع ”نيوز 1“ العبري، إلى أن النشطاء الإسرائيليين كانوا قد وصلوا إلى الموقع لمساعدة مزارعين فلسطينيين، بيد أنهم تعرضوا لاعتداءات صارخة من قبل ملثمين يهود.

ومنظمة ”حاخامات من أجل حقوق الإنسان“ تعرف نفسها على أنها ”صوت الضمير اليهودي“، وتضم العديد من الحاخامات والطلاب من تيارات يهودية مختلفة، فضلا عن أعضاء مسلمين ومسيحيين، وتعمل من أجل مكافحة الأنشطة التي تمس بحقوق الفلسطينيين، فضلا عن طالبي اللجوء من دول أفريقيا، كما تقول.

ودفعت مشاهد العنف المفرط الذي مارسه المستوطنون اليهود بعضو الكنيست يائير غولان (من حزب ميرتس) لإعادة توصيف المستوطنين اليهود بالضفة الغربية المحتلة على أنهم ”دون البشر“، وهو الوصف الذي كان قد أحدث ضجة في الفترة الأخيرة وأدى لهجوم حاد ضده من قبل اليمين.

טוב, לא תתי אדם. אז איך תקראו להם? pic.twitter.com/XZkfk5XLQs — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) January 21, 2022

وكتب غولان عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم الجمعة، موجها حيثه لمنتقديه: ”حسنا، هم ليسوا دون البشر، إذاً أي لقب تطلقونه عليهم“، ونشر فيديو يظهر إحراق مركبة تابعة لنشطاء حقوق الإنسان من قبل المستوطنين.

كان غولان، وهو أيضا نائب وزيرة الاقتصاد، قد رأى في وقت سابق أن المستوطنين في بؤرة ”حومش“ الاستيطانية ”دون البشر وصورة فاسدة للشعب اليهودي“.

وذكر في حديث لقناة الكنيست، إن ”هؤلاء الأشخاص الذين يأتون للاستيطان هناك (مستوطنة حومش)، ويقومون بأعمال شغب في قرية (برقة) الفلسطينية المتاخمة، ويحطمون شواهد القبور ليسوا بشرا، إنهم ما دون البشر، أشخاص بغيضون، ولا ينبغي أن يحصلوا على أي دعم ويجب إخراجهم من هناك بالقوة“.

وفي تعقيبه على تطورات اليوم الجمعة، أعاد الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، تغريدة غولان، وعقب بكلمة واحدة ردا على سؤال عضو الكنيست بشأن المسمى المناسب لهؤلاء، وكتب ”إرهابيون“.

بدوره، كتب أيمن عودة، عضو الكنيست وزعيم ”القائمة العربية المشتركة“ عبر حسابه على تويتر، أن الصور الصعبة من مستوطنة ”جفعات رونين“، إنما ”جاءت بسبب الغطاء الذي توفره الحكومة للمجرمين“.

وقال أيضا: ”هذه الحكومة تزيد موازنات المستوطنات ويطلق أعضاؤها الكبار على المستوطنين وصف خيرة أبنائنا، إن سياسات تعميق الاحتلال هي القاعدة الرئيسية لعنف المستوطنين“.

התמונות הקשות מבורין הן התוצאה של פושעים שמקבלים גב ממשלתי. הממשלה מרחיבה את תקציבי ההתנחלויות ובכיריה קוראים למתנחלים טובי בנינו ועושים עסקאות עם אביתר ועם חומש. מדיניות העמקת הכיבוש היא הבסיס לאלימות המתנחלים. — Ayman Odeh (@AyOdeh) January 21, 2022

وأكدت مراسلة صحيفة ”هآرتس“ بالضفة الغربية، هاجار شيزاف، عبر منصة التواصل الاجتماعي أن 5 نشطاء على الأقل أصيبوا، وأن الملثمين جاءوا بشكل منظم عبر حافلة وبحوزتهم هراوات وحجارة، وقاموا بالاعتداء على نشطاء اليسار.

كانت قيادات عسكرية إسرائيلية قد حذرت في الأسبوعين الماضيين من تنامي ظاهرة عنف المستوطنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدوا في خطابات أرسلوها للمستويين السياسي والعسكري أن الأمر يشكل خطرا يهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

وشنت شخصيات إسرائيلية عامة، ولا سيما من اليسار، هجوما حادا ضد المستوطنين، ووجهت إليهم اتهامات بممارسة أعمال عنف ممنهجة بحق الفلسطينيين بالأراضي المحتلة.