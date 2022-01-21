أول تعليق رسمي إيراني حول الهجوم الحوثي على الإمارات

ردت السفارة الإيرانية في إسلام آباد، اليوم الجمعة، على مقال بإحدى الصحف الباكستانية حول دور طهران في هجوم شحنه الحوثيون على دولة الإمارات واستهدف منشآت مدنية في العاصمة أبوظبي، مؤكدة أن ”الحكومة الإيرانية تحترم سيادة جيرانها بما في ذلك حكومة الإمارات وسلامة أراضيها“.

ويعد هذا أول تعليق رسمي إيراني حول الهجوم الذي حظي بإدانة دولية واسعة.

وقالت السفارة الإيرانية، ردًا على افتتاحية صحيفة ”داون“ الباكستانية، الصادرة بالنسخة الإنجليزية حول دور إيران في هجوم الحوثي الأخير على أبوظبي، إن ”ما ذكرته الصحيفة لا أساس له من الصحة“، مؤكدة ”أن نهج طهران بنّاء وقائم على حل الخلافات بين الدول المعنية باليمن“.

واتهمت الصحيفة الباكستانية يوم الأربعاء الماضي في مقالها الافتتاحي، الذي جاء بعنوان ”الإمارات تتعرض للهجوم“، طهران بدعم الهجوم الأخير الذي شنته مليشيات الحوثي المدعومين من إيران على أبوظبي.

وقالت الصحيفة إنه ”أمر صادم حقًا أن تتمكن ميليشيا الحوثي من اختراق دفاعات الإمارات، الدولة التي تنفق مليارات الدولارات على ميزانيتها الدفاعية، ومن غير المرجح أن يتم تطوير مثل هذه القدرات دون مساعدة إيرانية“.

وأوضحت السفارة في بيان أنها تنفي ”بشدة المقال الذي نشر في الصحيفة الباكستانية“، مشيرًا إلى أن ”مثل هذه المزاعم سيكون لها تأثير ضار على موقف الرأي العام تجاه العلاقات بين البلدين وسيطغى على الجوانب الإيجابية للعلاقات والتعاون بين حكومتي إيران وباكستان“.

ووصفت السفارة الإيرانية في بيانها تقرير الصحيفة بـ“الافتراء“، مؤكدة أن الافتتاحية اتهمت إيران بدعم المهاجمين على الإمارات دون أي سبب أو وثيقة، على الرغم من أن الأمم المتحدة أكدت عدم تورط إيران في الهجوم على معدات أرامكو النفطية في السعودية عام 2019، إلا أن الصحيفة وجهت اتهامات أيضًا لإيران بالوقوف وراء الهجوم“.

وأكدت السفارة في نهاية بيانها أن افتتاحية الصحيفة الباكستانية ”يتعارض مع حسن الجوار والاتجاه المتنامي للعلاقات الشاملة بين إيران وباكستان“.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران قد أعلنت أنها نفذت الهجوم بخمسة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة.

وأسفر الهجوم الحوثي على منشآت وأهداف نفطية ومدنية في أبوظبي عن مقتل ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية (هنديين وباكستاني)، وإصابة 6 آخرين من بينهم اثنان من الجالية المصرية المقيمة في الإمارات.