لتخفيف التوترات.. وزير الدفاع الروسي يدعو نظيره البريطاني لزيارة موسكو

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، نظيره البريطاني بن والاس، لزيارة موسكو بهدف إجراء محادثات تتناول الأمن وتستهدف تخفيف التوترات في أوروبا، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية.

وكان بن والاس قد أرسل دعوة مماثلة لشويغو هذا الأسبوع، طلب منه خلالها زيارة لندن من أجل التباحث بشأن قضايا تتعلق بمخاوف أمنية مشتركة، وسط مواجهة بين موسكو والغرب بشأن تطلعات أوكرانيا إلى الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وتنفي روسيا أنها تخطط لشن هجوم على جارتها أوكرانيا، لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده إذا لم يتم تلبية قائمة من المطالب، من بينها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم السماح مطلقا لأوكرانيا بالانضمام لعضويته.

وفي وقت سابق اليوم، قالت السفارة الروسية في بريطانيا، إن موسكو ولندن اتفقتا على إعادة بعض الدبلوماسيين إلى سفارتي البلدين، وذلك بعد طرد متبادل لعدد من الدبلوماسيين في مطلع العام.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء عن سفير روسيا في لندن، الكسندر ياكوفينكو، قوله في مقابلة تلفزيونية: ”توصلنا لاتفاق عام بأننا سنبدأ في إعادة الطاقمين الدبلوماسيين إلى موسكو ولندن، في وقت ما خلال يناير/ كانون الثاني“.

وأضاف: ”لست متأكدًا إن كان هذا سينطبق على كل الموظفين، لكن سيعود نصفهم على الأقل“.

وأكد متحدث باسم السفارة صحة التعليقات.

وكانت بريطانيا قد طردت 23 دبلوماسيًا روسيًا بشأن اتهامات بأن الكرملين كان المسؤول عن هجوم بغاز أعصاب سام على العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بمدينة سالزبري الإنجليزية، في آذار/ مارس الماضي.

وطردت روسيا، التي نفت أي دور لها في الحادث، عددًا مساويًا من موظفي السفارة البريطانية في موسكو.