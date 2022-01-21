البرلمان الروسي يدرس الاعتراف باستقلال منطقتين مواليتين لموسكو في أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

يدرس مجلس الدوما الروسي نصاً يطلب من الرئيس فلاديمير بوتين، الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في أوكرانيا، وفق ما أعلنه رئيس المجلس، في خضم أزمة مع الغرب وتصعيدات متوترة بين البلدين.

وقدّم النواب عن الحزب الشيوعي الروسي هذا الأسبوع، مشروع نصّ، يدعو بوتين إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك، المعلنتين من جانب واحد، في شرق أوكرانيا، اللتين تقاتلان منذ 2014 القوات الأوكرانية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهته، قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، في منشور على تطبيق تليغرام: ”إنها مسألة مهمة جدًا“.

ومن المقرر عقد محادثات مع ممثلي مختلف الأحزاب في مجلس الدوما اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وحسب فولودين، فإن كافة الأحزاب السياسية تبدو مؤيدة للمشروع.

يأتي هذا الإعلان في وقت عقد فيه وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي أنتوني بلينكن لقاءً الجمعة في جنيف حول الأزمة الأوكرانية، في حين تشتبه واشنطن بأن موسكو تنوي غزو جارتها.

واندلعت الحرب في الشرق الأوكراني، التي أسفرت عن أكثر من 13 ألف قتيل، في ربيع العام 2014 بعد ثورة موالية للغرب في كييف وضمّ موسكو شبه جزيرة القرم.

والتسوية السياسية للنزاع، المنصوص عليها في اتفاقات مينسك المبرمة عام 2015، متعثّرة. وتُعتبر روسيا رغم نفيها، الداعم العسكري والمالي للانفصاليين.

وتنفي موسكو أن تكون لديها نية لغزو أوكرانيا، إلا أن الكرملين يصرّ على الحصول على ضمانات أمنية مكتوبة خاصة لجهة منع أي توسع لحلف شمال الأطلسي في المستقبل.

واتّهم فولودين حلف الأطلسي بأنه يرغب في احتلال أوكرانيا“ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتهاك عملية السلام“. وقال إن ”كلاهما يمكن أن يؤدي إلى مأساة، ويجب أن لا نسمح بذلك“.

وسبق أن اعترفت روسيا عام 2008، باستقلال جمهوريتين انفصاليتين في جورجيا، هما ”أبخازيا“ و“أوسيتيا“ الجنوبية.

وأقدمت على هذه الخطوة في أعقاب حرب وجيزة مع جورجيا الجمهورية السوفياتية السابقة، التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

يذكر أن أوكرانيا، اتهمت روسيا اليوم الجمعة، بزيادة عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للانفصاليين الموالين لأوكرانيا منذ مطلع العام الجاري ”بشكل سري“ عبر النقل البري من الأراضي الروسية، في ظل مخاوف من غزو روسيا لأوكرانيا.

وأكد جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن ”قيادة القوات المسلحة الروسية تواصل تعزيز القدرات القتالية للانفصاليين في شرق أوكرانيا عبر تزويدهم بدبابات ومنظومات مدفعية وذخائر“.

واتهمت موسكو بأنها تعمل بشكل حثيث على ”تجنيد مرتزقة“ وتدريبهم في مراكز تدريب في روسيا، لإرسالهم للقتال في شرق أوكرانيا إلى جانب الانفصاليين.

وتأتي هذه التصريحات في خضم توترات غير مسبوقة مع موسكو التي تتهمها كييف ودول غربية بالتحضير لغزو جارتها.