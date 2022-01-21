كييف تتهم موسكو بزيادة عمليات تسليح الانفصاليين الموالين لروسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتهمت أوكرانيا، روسيا بزيادة عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للانفصاليين الموالين لروسيا منذ مطلع العام الجاري ”بشكل سري“ عبر النقل البري من الأراضي الروسية، في ظل مخاوف من غزو روسيا لأوكرانيا.

وأكد جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة، أن ”قيادة القوات المسلحة الروسية تواصل تعزيز القدرات القتالية للانفصاليين في شرق أوكرانيا عبر تزويدهم بدبابات ومنظومات مدفعية وذخائر“.

وأوضح جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع، أنه منذ مطلع العام سلّمت السلطات الروسية ”بشكل سري“ عبر النقل البري ”من الأراضي الروسية، أكثر من سبعة أطنان من الوقود، وعدة دبابات ومنظومات مدفعية وأسلحة أخرى وذخائر.

واتهمت موسكو بأنها تعمل بشكل حثيث على ”تجنيد مرتزقة“ وتدريبهم في مراكز تدريب فير روسيا، لإرسالهم للقتال في شرق أوكرانيا إلى جانب الانفصاليين.

وتأتي هذه التصريحات في خضم توترات غير مسبوقة مع موسكو التي تتهمها كييف ودول غربية بالتحضير لغزو جارتها.

ويشهد الشرق الأوكراني منذ 2014 حربًا مع الانفصاليين، حيث تُعتبر موسكو داعمهم العسكري الرئيسي.

واندلع هذا النزاع المسلح الذي أسفر عن أكثر من 13 ألف قتيل، بعيد ضمّ موسكو شبهَ جزيرة القرم الأوكرانية.

يشار إلى أن كييف قالت الأسبوع الماضي، إن لديها ”أدلة“ على ضلوع موسكو في الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق الذي استهدف مواقع إلكترونية حكومية أوكرانية.

ويأتي ذلك في سياق من التوترات المتصاعدة بين البلدين، إذ تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد قوات عند حدودها بهدف اجتياح أراضيها.

وقالت وزارة التحوّل الرقمي الأوكرانية في بيان سابق: ”حتى اليوم، كل الأدلة تُشير إلى أن روسيا تقف خلف الهجوم الإلكتروني“، مؤكدة أن عملية التخريب هذه تُشكّل دليلا على ”الحرب الهجينة التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا منذ عام 2014“.

وأشارت إلى أن الهدف ”لا يقتصر على ترهيب“ المجتمع، بل يتعدّاه إلى ”زعزعة الاستقرار في أوكرانيا“ من خلال ”تقويض ثقة الأوكرانيين بسلطاتهم“.

وضرب الهجوم الإلكتروني الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من المواقع الإلكترونية مع تحذير للأوكرانيين يقول: ”عليكم أن تخافوا وتتوقعوا الأسوأ“، في وقت تحشد فيه روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا، وتخشى كييف من أن تكون موسكو تُخطّط لغزو جديد لأوكرانيا.