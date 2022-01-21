لافروف: "لا نتوقع اختراقا" في محادثات جنيف بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، إنه لا يتوقع ”اختراقا“ أثناء المحادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك في مستهل لقائهما في جنيف المخصص لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، وفق وكالة ”فرانس برس“ للأنباء.

وبينما كان الطرفان يجلسان وجها لوجه، توعد بلينكن نظيره لافروف، في مستهل جلسة المحادثات التي يتوقع أن تستمر نحو ساعتين، برد ”موحد وسريع وصارم“ في حال غزت روسيا أوكرانيا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تواصل السعي لإيجاد حل دبلوماسي.

ويلتقي وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة في سويسرا اليوم الجمعة؛ لبحث التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا، بعدما أخفقت سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين من الجانبين، الأسبوع الماضي، في تحقيق أي تقدم، حسب وكالة ”رويتر“ للأنباء.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مدينة جنيف السويسرية؛ لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وذلك بعد جولة في أوروبا لحشد دعم حلفاء الولايات المتحدة لفرض عقوبات على موسكو، إذا مضت قدما في غزو أوكرانيا.

وتعقدت آمال الولايات المتحدة الأمريكية في بناء جبهة موحدة معارضة لروسيا، بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء الماضي، توقع فيها أن ”تتدخل“ في أوكرانيا، وقال إن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا أقدمت على ذلك.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من قواتها على حدودها مع أوكرانيا، وتخشى الدول الغربية من أن موسكو تخطط لشن هجوم جديد على دولة غزتها في 2014 لضم شبه جزيرة القرم.

وتنفي روسيا أنها تخطط لشن أي هجوم، لكن تقول إنها قد تقدم على عمل عسكري غير محدد إذا لم يتم تلبية قائمة مطالب بما في ذلك تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا مطلقا في عضويته.

وردا على سؤال عن تعليقات بايدن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تتلقى تحذيرات مماثلة منذ شهر على الأقل.

وقال بيسكوف: ”نعتقد أنهم لا يسهمون بأي شكل من الأشكال في نزع فتيل التوتر الذي نشأ الآن في أوروبا، بل يمكن أن يسهموا في زعزعة استقرار الوضع“.