روسيا: نريد انسحاب قوات الأطلسي من رومانيا وبلغاريا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الضمانات الأمنية التي تسعى موسكو للحصول عليها من الغرب، تشمل إلزام قوات حلف شمال الأطلسي بمغادرة رومانيا وبلغاريا.

وطالبت موسكو بضمانات ملزمة قانونا من الحلف بوقف توسعه شرقا والعودة إلى حدود العام 1997.

وردا على سؤال حول ما سيعنيه ذلك بالنسبة لبلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا إلى حلف شمال الأطلسي بعد العام 1997، قالت الوزارة إن روسيا تريد سحب جميع القوات الأجنبية والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى من البلدين.

وفي 12 كانون الثاني/يناير الجاري، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية لتحييد التهديدات التي تواجه أمنها إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك.

جاءت تصريحات جروشكو بعد محادثات في بروكسل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بشأن مطالب موسكو الأمنية جرت آنذاك.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء عنه قوله، إن موسكو استعرضت خلال المحادثات إجراءات مضادة محتملة يمكن أن تتخذها في حالة فشل المسار السياسي.

وأضاف جروشكو، أن الوضع خطير للغاية لكن لم يتضح بعد كيفية التغلب على العقبات بين الجانبين لإحراز تقدم.

وقال إن موسكو تريد ردودا مكتوبة من حلف شمال الأطلسي بشأن مقترحاته حول الضمانات الأمنية الشاملة، ومعرفة كيف سينفذها، أو لماذا لا يستطيع فعل ذلك إذا قرر عدم تنفيذها.

وأضاف أن موسكو ستتمكن بعد ذلك من تحديد طريقها، محذرا من أن الحلف لا يمكنه ببساطة الانتقاء من المقترحات الأمنية الواردة في القائمة التي قدمتها روسيا.

يشار إلى أن وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة يلتقيان في سويسرا، اليوم الجمعة، لبحث التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا بعدما أخفقت سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين من الجانبين الأسبوع الماضي، في تحقيق أي تقدم.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى جنيف لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بعد جولة في أوروبا لحشد دعم حلفاء الولايات المتحدة لفرض عقوبات على موسكو إذا مضت قدما في غزو أوكرانيا.

وتعقدت آمال واشنطن في بناء جبهة موحدة معارضة لموسكو بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، توقع فيها أن ”تتدخل“ في أوكرانيا وقال إن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا أقدمت على ذلك.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من قواتها على حدودها مع أوكرانيا، وتخشى الدول الغربية من أن موسكو تخطط لشن هجوم جديد على دولة غزتها في 2014 لضم شبه جزيرة القرم.

وتنفي روسيا أنها تخطط لشن أي هجوم، لكن تقول إنها قد تقدم على عمل عسكري غير محدد إذا لم يتم تلبية قائمة مطالب، بما في ذلك تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا مطلقا في عضويته.