بعد ساعات من اجتماعه مع بينيت.. إعلان إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بكورونا

أصيب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الجمعة، بفيروس كورونا، وفق ما ذكره مكتبه.

وقال مكتب وزير الدفاع في ييان صحفي مقتضب، إن ”غانتس أصيب بفيروس كورونا، دون الكشف عن حالته الصحية“.

بينما ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الدفاع بيني غانتس، كان في اجتماع مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس الأركان أفيف كوخافي في مبنى الكرياه، أمس الخميس.

وأضاف موقع ”سروجيم“ العبري أن ”29 وزيرا وعضوا في الحكومة والكنيست الإسرائيلي أصيبوا بفيروس كورونا بعد إعلان وزير الدفاع بيني غانتس إصابته بالفيروس“.

ولفتت صحيفة ”معاريف“ العبرية إلى أن وزير الدفاع غانتس، هو الوزير السادس الذي يصاب بالفيروس خلال 10 أيام.

وأصيب قبله كل من وزير الخارجية يائير لابيد، والأمن الداخلي عومر بارليف، والبناء والإسكان زئيف إلكين، والمالية أفيغدور ليبرمان، والرياضة والشباب حيلي تروبر.

وقبل أيام، أكدت وسائل إعلام عبرية، أن الفحص المخبري الذي خضع له وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أظهر إصابته بفيروس كورونا بعد مخالطته لشخص مقرب منه مصاب بالفيروس.

ووفق موقع ”واي نت“ العبري، فإنه ”تم عزل لابيد بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس“، لافتا إلى أنه على إثر ذلك تم إلغاء اجتماعات لحزب ”هناك مستقبل“ في الكنيست الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن ”إصابات كورونا بين صفوف الجيش الإسرائيلي وصلت لحوالي 16.035 مصابًا“.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام عبرية، إن ”الجيش الإسرائيلي يخشى أن تؤثر موجة فيروس كورونا الحالية، على قدراته العملياتية والاستخباراتية“.

وطلب الجيش الإسرائيلي من السلطات الصحية تقصير فترة الحجر الصحي للجنود بسبب فيروس كورونا، وسط مخاوف من أن الزيادة الهائلة في حالات أوميكرون قد تؤدي إلى تخريب القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل تسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات بكورونا، حيث أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها ”سجلت 64.940 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية“.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن ”هناك ارتفاعا في أعداد الحالات الخطيرة داخل إسرائيل، حيث وصلت إلى 593 حالة“.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قالت، إن ”التطعيمات التي أعطيت، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تُوفّر حماية عالية من الإصابة بعدوى المتحوّر بناء على تحليل أجراه باحثون من وزارة الصحة، ومعهد وايزمان، والتخنيون، والجامعة العبرية، ومعهد جارتنر في مستشفى ”شيبا“؛ فحصوا من خلاله فاعلية التطعيمات بين الأطفال والمراهقين“.

ووفق البحث الصادر عن وزارة الصحة، فإن التطعيمات التي أعطيت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، سواء جرعتان أو ثلاث، وفّرت لهم حماية أفضل ضد العدوى، مقارنة بالأشخاص غير المطعمين أو الذين انتهت صلاحية التطعيم لديهم.