إيران والصين وروسيا تجري ثالث تدريب بحري مشترك في المحيط الهندي

أجرت إيران والصين وروسيا، اليوم الجمعة، ثالث تدريباتها البحرية المشتركة في شمال المحيط الهندي، بحسب ما أورده التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال الأميرال مصطفى تاج الدين المتحدث باسم التدريبات للتلفزيون الإيراني، إن وحدات من القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري تشارك في تدريب (حزام الأمن البحري 2022) على منطقة مساحتها 17 ألف كيلومتر مربع.

وتشمل التدريبات عددا من الخطط التكتيكية، مثل إنقاذ سفينة تحترق وتحرير سفينة مختطَفة وقصف أهداف جوية ليلا.

وقال المتحدث، إن التدريبات بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أن الدول الثلاث بدأت تدريبات بحرية مشتركة عام 2019 في المحيط الهندي ومنطقة خليج عُمان.

ومضى قائلا: ”إن الهدف من هذا التدريب هو تعزيز الأمن وقواعده في المنطقة، وتوسيع التعاون المتعدد الجوانب بين البلدان الثلاثة لتعمل معا على دعم السلام العالمي والأمن البحري، وتكوين مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك“.

ومنذ تولى الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي منصبه، في يونيو/ حزيران الماضي، وهو ينتهج سياسة ”التطلع شرقا“؛ لتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا.

وانضمت إيران، في سبتمبر/ أيلول، لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة معنية بالأمن في آسيا الوسطى تقودها الصين وروسيا.

وزار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الصين، الأسبوع الماضي، كما التقى رئيس إيران بنظيره الروسي في موسكو، أمس الخميس.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي، إطلاق عدة صواريخ من البر والبحر، في إطار مناورات على مدار خمسة أيام في ثلاث محافظات جنوبية، منها ”بوشهر“ قرب منشأة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد.

وقال قائد البحرية الأميرال علي رضا تنكسيري، لموقع ”سباه نيوز“ الرسمي للحرس الثوري، إنه خلال هذه التدريبات العسكرية ”استخدمنا أسلحة وذخائر إيرانية بالكامل، وتم تشغيل أنظمة دفاع جوي من السفن أو من الساحل على شاطئ الخليج“.

وكانت تمارين ”الحرب البيولوجية“ أيضًا جزءًا من برنامج ”الرسول الأعظم“، وأضاف المسؤول: ”نفذنا مناورات بهدف القضاء على العدو قبل اقترابه من جزر“ هرمز.

كما تم استخدام زوارق بتقنية إيرانية تصل سرعتها إلى 75 أو 95 عقدة، وقادرة على إطلاق صواريخ عالية الدقة خلال هذه التدريبات، التي جرت في محافظات بوشهر وهرمزغان وخوزستان.