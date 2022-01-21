"سي إن إن:" بايدن وبوتين دخلا في "حرب نفسية خطيرة"

رأت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين دخلا في ”حرب نفسية خطيرة“ بشأن أوكرانيا ومن الصعب الخروج منها.

وأشارت الشبكة، إلى أن تلك الحرب ”المتصاعدة“ باتت تقترب بسرعة من نقطة يكون فيها الخروج السلمي من الأزمة ذات التداعيات الحقيقية على الأمريكيين أمرًا شبه مستحيل.

ولفتت إلى أن بايدن، المدعوم بالقوة الرمزية الكاملة للتحالف الغربي، يخوض مواجهة مع بوتين الذي يستخدم أوكرانيا كرهينة لمحاولة إجبار الولايات المتحدة على إعادة التفاوض بشأن ”النتيجة المحسومة“ للحرب الباردة.

وقالت: ”إنها حرب نفسية خطيرة ولا يبدو أن أيا منهما سيتراجع؛ لأن الأمر أصبح غير ممكن بالنظر إلى المخاطر السياسية الهائلة التي راهن عليها كلاهما“.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن المواجهة في أوروبا الشرقية قد تبدو وكأنها مشكلة طرف آخر، إذ إن الأمريكيين يواجهون جائحة وتضخمًا مرتفعًا ويشنون معاركهم السياسية الخاصة في الوقت الذي أكد فيه بايدن أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وتابعت: ”لكن الحقيقة هي أن أكبر قوتين نوويتين في العالم تتنافسان على اختبار الإرادة الأكثر خطورة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.. قد يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أكبر صدام بين الجيوش التقليدية النظامية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية“.

واعتبرت الشبكة أن ما هو على المحك بالنسبة للأمريكيين هي مصداقية الغرب وسمعة الولايات المتحدة كقوة عالمية، وإمكانية حدوث عواقب ثانوية تؤثر بشدة على الأمريكيين بما فيها ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة.

ولفتت إلى أنه في محاولة للتراجع عن ”حافة الهاوية“، على حد وصفها، التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جنيف الجمعة.

وقالت: ”لكن الولايات المتحدة لا تتخلى عن رفضها قبول التنازلات التي طالب بها بوتين، والتي من شأنها أن تعرض الناتو للخطر بشدة.. كما أنه لم تنجح تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات غير مسبوقة ومعاقبة على روسيا إذا ما اجتاحتها بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتقديم مخرج لبوتين.. وفي الواقع، تقول الحكومة في كييف إن روسيا أكملت تقريبًا حشد القوات الذي من شأنه أن يسمح بغزو واسع النطاق“.

وتابعت: ”الرجل القوي في الكرملين، الذي لديه 100,000 جندي على حدود أوكرانيا، يجعل العالم يخمن من خلال لعبة البوكر. …هذه هي بالضبط الطريقة التي يحبها بوتين بالتعامل مع الخصوم… ويعتقد بعض المحللين أن الزعيم الروسي يخادع ويخلق تهديد الغزو لكسب قوة عظمى متساوية في المحادثات مع الولايات المتحدة فيما يرى آخرون محاولة لزعزعة استقرار أوكرانيا دون غزو أو مسرحية قومية من أجل الشعبية في الداخل.“

وأعربت الشبكة عن اعتقادها، بأن بوتين قد يشعر أيضًا أن الولايات المتحدة ضعيفة حاليا، وأوروبا منقسمة وأنه ”إذا ما أراد سحق أوكرانيا الموالية للغرب فإن الوقت هو الآن.“

وقالت: ”لذلك فإنه مع رفض الولايات المتحدة لمطالبه، ومع استهلاك الكثير من هيبته في الأزمة، يبدو من غير المرجح أن بوتين سيحزم أمتعته ويعود إلى بيته.“