صحف عالمية: "وحدة الغرب" الحل لمواجهة روسيا.. وتراجع النفوذ الإيراني في العراق

تناولت صحف عالمية في تغطياتها، اليوم الجمعة، عددا من أبرز القضايا على الساحة الدولية والعربية، وجاء في مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في الأزمة الأوكرانية وسط دعوات إلى ”التوحد الغربي“ في مواجهة التهديد الروسي بالغزو المحتمل.

وركزت الصحف الغربية على تقارير تتحدث عن تراجع النفوذ الإيراني في العراق، فيما سلطت صحف أخرى الضوء على مداهمة حركة ”طالبان“ الأفغانية المتشددة منازل ناشطات شاركن في مظاهرات، يوم الأحد الماضي.

وحدة الغرب

رأت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية أن الحل الوحيد لمواجهة طموحات موسكو بغزو أوكرنيا هو إظهار ”وحدة الغرب“ وتبني سياسة أكثر صرامة بدلاً من التصريحات ”الفضفاضة“ التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، مؤخرا، والتي من شأنها أن تقوي قبضة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا تضعفها.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، فيما قد يتبين ”أنها محادثات أخيرة لتجنب عمل عسكري جديد من جانب موسكو ضد أوكرانيا“.

وأضافت الصحيفة في تحليل لها: ”بعيدا عن خفض التصعيد كما حثت واشنطن، كانت روسيا تحرك قواتها إلى بيلاروسيا وأسراب هجوم برمائية باتجاه البحر الأسود، ظاهريًا من أجل (التدريبات)“.

ورأت الصحيفة أنه ”مع إشارة الغرب إلى أنه لن يخوض حربًا بسبب أوكرانيا مع روسيا المسلحة نوويًا، فمن الضروري أن يسلم بلينكن نظيره الروسي رسالة غربية موحدة مفادها: (أن استمرار المشاركة الدبلوماسية أمر مفيد بالنسبة لموسكو، ولكن إذا اختارت خيارًا عسكريًا، فإن الخيار الاقتصادي والتكلفة التي تفرضها العقوبات الغربية ستكون شديدة وصارمة)“.

وقالت الصحيفة البريطانية: ”هذا يجعل الأمر مؤسفًا للغاية، حيث إنه في الفترة التي تسبق المحادثات مباشرة، أعطى اثنان من كبار القادة الغربيين انطباعًا بالانقسام.. وفي البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الأول الأربعاء، دعا ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراء حوارها الخاص مع موسكو، و (اقتراح أوروبي) لبناء نظام (أمن واستقرار) جديد في الأسابيع القليلة المقبلة.“

وأضافت: ”وبعد إثارة القلق في بروكسل، قال قصر الإليزيه لاحقًا إن فرنسا تدعم بالكامل جهود التفاوض التي تقودها الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن دعوة ماكرون كانت تهدف إلى تعزيز وليس تقويض وحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).“

وتابعت: ”ضاعف بايدن الأمور بعد ساعات بتعليقات غير حذرة خلال مؤتمر صحفي، حيث أقر بأن روسيا قد تشن فقط غزوًا جزئيًا لأوكرانيا، وأشار إلى أن هناك خلافات في الناتو فيما يتعلق بما ترغب الدول في القيام به ردًا على ذلك.“

ورأت ”فاينانشيال تايمز“ أن إدارة تحالف صاخب من الديمقراطيات الممتدة عبر المحيط الأطلسي والقارة الأوروبية مهمة شاقة، لكنها أشارت إلى أنه مع ذلك، فإن ”وحدة الكلمات والأفعال أمر بالغ الأهمية إذا أراد الغرب ردع موسكو عن المزيد من العدوان على أوكرانيا، أو الرد بفعالية إذا حدث ذلك.“

وقالت إن بوتين – الذي لا يواجه قيودًا مؤسسية حقيقية في الداخل على قدرته على استخدام القوة كما يشاء – بارع في تقسيم نظرائه الغربيين، مشددة على أنه ”لا ينبغي منحه أي فرصة للقيام بذلك.. يجب اختيار ما يقال علنًا وكيف وما تبقى من الاتصالات الدبلوماسية والقنوات الخلفية بعناية فائقة.“

واختتمت الصحيفة البريطانية تحليلها بالقول: ”بقدر ما يطمح ماكرون إلى رؤية أوروبية لنظام أمني جديد، يجب أن تكون الأولوية العاجلة للاتفاق بين واشنطن والعواصم الأوروبية على عقوبات صارمة – ومساعدة عسكرية دفاعية لأوكرانيا – في ظل سيناريوهات مختلفة للعدوان الروسي.“

أكبر مقامرة

في غضون ذلك، اعتبرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن ”القضية الأوكرانية هي أكبر مقامرة لبوتين حتى الآن منذ توليه الحكم في العام 1999، مشيرة إلى أنه يراهن الآن على أكبر المخاطر في حياته المهنية في محاولة لاستعادة مجد روسيا المفقود واستعادة ما يُنظر إليه من ”إهانات الماضي“.

وقالت الصحيفة إن ”تحركات الرئيس الروسي تهدد بإشعال حرب برية على عكس ما شهدته أوروبا منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث يسعى إلى إعادة كتابة الترتيبات الأمنية للقارة والتراجع – جزئيًا على الأقل – عن هزيمة روسيا في الحرب الباردة“.

وأضافت أن ”بوتين ترك القادة الغربيين، الذين ركزوا منذ فترة طويلة على الصين الحازمة باعتبارها التهديد الإستراتيجي الرئيس للنظام الدولي، حتى الآن يخمنون إلى أي مدى سيذهب، وما إذا كان سيشن حربًا كبرى في أوكرانيا وانهيار محتمل للعلاقات مع الغرب، أو ما إذا كان سيكون راضيًا عن انتزاع بعض التنازلات من قائمة مطالبه الواسعة.

وتابعت: ”بالنسبة للكثيرين في المؤسسة الروسية، فإن شهية بوتين للمخاطرة طبيعية فقط بالنظر إلى شدة المظالم التاريخية لروسيا التي كان يؤججها طوال حياته المهنية لتبرير نظام عسكري واستبدادي على نحو متزايد.“

ونقلت عن غليب بافلوفسكي، أستاذ العلوم السياسية الذي قدم الاستشارات للكرملين بين عامي 1997 و2011، قوله: ”إن عدم اليقين والغموض جزء من إستراتيجية بوتين.“

واختتمت ”وول ستريت جورنال“ تحليلها بالقول: ”مما يزيد من غموض بوتين بشأن تحركاته المقبلة غير المتوقعة هو سريته التامة في تحديد قراراته وسياساته دون مشاركة أحد فيها، بالرغم من أنه يعتمد على المؤسسة العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية للبلاد في جمعها.“

الضعف الإيراني في العراق

رأت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية أن الهجمات التي تشنها الميليشيات العراقية الموالية لإيران تعكس ضعف الأخيرة والفوضى التي تسببها في بلد يحاول تشكيل حكومة ويبحث عن استقرار غائب منذ فترة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات بالقنابل اليدوية وقعت الأسبوع الماضي، في العاصمة العراقية بغداد، وتم توجيهها إلى المرافق المالية والمكاتب السياسية المرتبطة بعدد من الفصائل المشاركة حاليا في مفاوضات تشكيل حكومة عراقية جديدة، وأيضا إحياء للذكرى الثانية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني و“فيلق القدس“، قاسم سليماني، وزعيم الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، على يد الولايات المتحدة في 3 يناير 2020.

واعتبرت الصحيفة العبرية أن توقيت وطبيعة الحوادث وشدتها، ليس مؤشرًا على القوة الإيرانية، بل هو مؤشر على الفوضى والارتباك النسبيين اللذين يمكن ملاحظتهما في المعسكر الموالي لإيران في العراق في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن ”الهجمات هي أحدث مؤشر على الفوضى النسبية التي وجدت فيها الميليشيات الشيعية والمصالح الإيرانية في العراق نفسها، منذ انتخابات 10 أكتوبر الماضي“.

وكانت الميليشيات المدعومة من إيران قد تكبدت هزيمة ساحقة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعانت من انخفاض حاد في الدعم بسبب مثل هذه الممارسات العدائية.

واعتبرت الصحيفة العبرية أن ”التراجع في التمثيل الانتخابي لم يكن نتيجة فقدان الدعم الشعبي للمعسكر الموالي لإيران، بل نتيجة سوء الإدارة“.

وذكرت الصحيفة في تحليل لها: ”أن العقبات التالية أمام البرلمان ستكون اختيار رئيس جديد للبلاد، ثم رئيس وزراء جديد، خلال الشهرين المقبلين.. وينتهج الإيرانيون وميليشياتهم (إستراتيجية توتر) مألوفة تهدف إلى خلق شعور بالترهيب بين المعارضين وردعهم عن تحركات واضحة في اتجاه إقصاء المصلحة الإيرانية من أي دور في الحكومة المقبلة.“

ورأت الصحيفة أن مستقبل المصالح الإيرانية في العراق يعتمد على موقف الزعيم الشيعي القوي، مقتدى الصدر الذي حاز على أغلبية المقاعد في البرلمان ووعد جاهدا بإبعاد العراق عن إيران وميليشياتها، لكنها أشارت إلى أنه لا يكاد يكون معارضا ثابتا للإيرانيين.

واختتمت ”جيروزاليم بوست“ تحليلها بالقول: ”قد يستمر الزعيم الشيعي في تبني موقف معادٍ ومعقد تجاه الإيرانيين وميليشياتهم في المحافل والمنصات، لكنه على أرض الواقع، لن يقحم أتباعه في دخول مواجهة مع ميليشيات طهران.. ولكن حقيقة أن القرار الرئيسي الآن بيد الصدر هي علامة على ضعف الموقف الإيراني وتأثيره في العراق.“

”طالبان“ تداهم منازل الناشطات

ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن عناصر حركة ”طالبان“ الأفغانية المتشددة شنت حملة مداهمات لعدد من منازل ناشطات في مجال حقوق المرأة في العاصمة كابول، واعتدت بالضرب واعتقلت العديد منهن، وذلك في سلسلة من الإجراءات القمعية جراء المظاهرات النسائية الأخيرة التي اندلعت احتجاجا على فرض الحجاب يوم الأحد الماضي.

ونقلت ”الغارديان“ عن متظاهرة أفغانية تم إخفاء اسمها لحمايتها، قولها إنها تعرضت لاعتداء جسدي وإصابات بالغة، بعد أن داهم مقاتلو طالبان منزلها و“هاجموها“ و“ضربوها بشدة“، وأشارت الصحيفة إلى أن مكان وجود هذه المتظاهرة ومصيرها غير معروف الآن.

ومنذ وصولها إلى السلطة في منتصف أغسطس الماضي، فرضت ”طالبان“ قيودًا واسعة النطاق، العديد منها ضد النساء، حيث تم منعهن من العديد من الوظائف خارج مجال الصحة والتعليم، وتم تقييد وصولهن إلى التعليم بعد الصف السادس وصدرت لهن أوامر بارتداء الحجاب.

وذكرت الصحيفة أن طالبان استهدفت بشكل متزايد الجماعات الحقوقية الأفغانية، وكثيرا ما تعرض الصحفيون المحليون والدوليون الذين يغطون المظاهرات للاعتقال والضرب في بعض الأحيان.

ونقلت عن شهرزاد أكبر، رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، قولها: ”من الواضح أن طالبان تكثف هجماتها على الفضاء المدني، وبشكل أكثر تحديدًا على النساء الرائدات في هذا المجال.. ولأكثر من شهر، رأينا طالبان تخنق المعارضة وتكثف هجماتها على المتظاهرين في جميع أنحاء أفغانستان.. سمعنا أنباء عن اعتقال متظاهرات في مزار. كما وردت مزاعم عن تعرضهن للتعذيب والاعتداء والمضايقة أثناء الاحتجاز.“

ووفقا للصحيفة البريطانية، قالت هيذر بار، المديرة المساعدة لقسم النساء في منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، إن ”رد فعل طالبان كان علامة على الخوف. قد يبدو من الصعب فهم سبب رد فعل طالبان العنيف على 25 امرأة يقفن على الرصيف للاحتجاج بشكل سلمي. لكن مخاوفهم تبدو منطقية عندما ترى مدى قوة وشجاعة هؤلاء النساء، أن يخرجن مرارًا وتكرارًا حتى في مواجهة العنف المتصاعد من قبل الحركة.“

وحثت الناشطة المجتمع الدولي على الإسراع في دعم المرأة الأفغانية، قائلة: ”يبدو أن طالبان تكافح بشأن كيفية الرد على ذلك، ويبدو أنها قررت الآن أن زيادة الوحشية هي الحل، وهذه لحظة مخيفة للغاية.. على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب هؤلاء النساء.“