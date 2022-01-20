وزير خارجية تركيا يهاتف نظيره الإسرائيلي لأول مرة منذ 13 عاما

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مكالمة هاتفية أجراها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، لأول مرة منذ 13 عامًا.

وقالت قناة ”i24news“ الإسرائيلية، إن ”وزير الخارجية التركية مولود أوغلو هاتف نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، لأول مرة منذُ 13 عامًا، حيثُ تمنى الوزير التركي لنظيره الإسرائيلي السلامة بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا“.

وأوضحت أن ”المحادثة الهاتفية، تأتي بعد المحاولات التركية في الأشهر الأخيرة لتوطيد العلاقات مع إسرائيل“، مبينة أن آخر مرة حدثت فيها محادثة هاتفية عامة بين وزير خارجية إسرائيلي ووزير خارجية تركي كانت في عام 2009، في عهد وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”المكالمة جاءت في أعقاب اتصالات وتحضيرات لزيارة محتملة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأنقرة في المستقبل القريب“، وذلك بعد أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام عن اتصالات من أجل الزيارة.

في حين قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن ”مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينت، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، لا يعترضان على الاجتماع“، وذلك بعد أن جرت في الأيام الأخيرة مناقشات حول التوقيت المناسب للزيارة.

تأتي المحادثة بين الطرفين في أعقاب ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، عن وجود اتصالات متقدمة تهدف للتحضير لزيارة الرئيس الإسرائيلي المُرتقبة.

وذكرت إذاعة ”كان“ العبرية، أن ”هناك اتصالات متقدمة بين تل أبيب، وأنقرة، تتمحور حول زيارة محتملة للرئيس الإسرائيلي“، مبينة أنه ”يتم فحص التوقيت المناسب لإجراء هذه الزيارة“.

بينما تطرقت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إلى الزيارة، بعد أن أكدت أن ”الرئيس إسحاق هرتسوغ يمكن أن يكون أول رئيس إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2007“.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن ”هناك محادثات جارية بين مكتب الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، ومكتب الرئيس التركي أردوغان للتحضير لهذه الزيارة“.

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن، ”التحسينات في العلاقات بين إسرائيل، وتركيا لن تأتي على حساب تحالف إسرائيل مع اليونان وقبرص الخصمين التاريخيين لتركيا“، مبينة أن ”أردوغان وهرتسوغ، تحدثا عبر الهاتف 3 مرات منذُ أن تولى الأخير منصبه العام الماضي“.

وبدأ التراجع في العلاقات بين إسرائيل، وتركيا في عام 2008، لكنه وصل إلى نقطة منخفضة في عام 2010، عندما أرسلت أنقرة سفينة مرمرة لكسر الحصار البحري للجيش الإسرائيلي على غزة، حيث أوقفت قوات الكوماندوز البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي السفينة، وقتلت 9 من ركاب السفينة.