بايدن يحذّر بوتين: أي تحرك روسي في أوكرانيا سيعد غزوًا‎‎

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه أوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أي تحرك للقوات المسلحة الروسية إلى داخل أوكرانيا سيعد غزوًا.

وأضاف الرئيس الأمريكي متحدثًا للصحفيين أن روسيا ستدفع ثمنًا باهظًا في حالة الغزو، وأن الولايات المتحدة أعدت عقوبات واسعة النطاق لفرضها على موسكو في حالة حدوث ذلك.

واليوم الخميس، ذكرت وكالتا الإعلام الروسية وإنترفاكس، أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات العسكرية خلال الشهرين الجاري والمقبل، في البحر المتوسط، وبحر أوخوتسك، وشمال شرق المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ.

ونقلت وكالة ”تاس“ عن وزارة الدفاع الروسية قولها ”إن غواصة روسية اختبرت إطلاق صاروخ كروز من طراز كاليبر على هدف أرضي من بحر اليابان“.

وتخضع تحركات الجيش الروسي لتدقيق شديد مع حشد قواته قرب الحدود الأوكرانية الذي واكبته نبرة تهديد أثارت قلق الغرب.

وتنفي روسيا أي نية لشن هجوم على أوكرانيا.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيرد على روسيا بعقوبات اقتصادية ومالية ”هائلة“ إذا قامت بهجمات أخرى على أوكرانيا.

وأضافت فون دير لاين في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي: ”إذا تدهور الوضع، ووقع مزيد من الهجمات التي تستهدف وحدة أراضي أوكرانيا، سنرد بعقوبات اقتصادية ومالية هائلة، ومجتمع عبر الأطلسي يقف ثابتًا في هذا“.

وتابعت دير لاين تقول: ”لا نقبل محاولات روسيا لتقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ، وإذا وقعت هجمات، فنحن مستعدون“.

وندد الكرملين، في وقت سابق اليوم الخميس، بتصريحات مماثلة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول أوكرانيا، والتي توعد فيها موسكو برد ”قاسٍ“ في حال هاجمت أوكرانيا عسكريًا، معتبرًا أنها ”مزعزعة للوضع“.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: ”التصريحات تتكرر على الدوام ولا تسهم بتهدئة التوتر الحالي، بل قد تسهم بزعزعة الوضع“.

وتابع بيسكوف أن هذه التصريحات ”يمكن أن تبعث آمالًا خاطئة كليًا لدى بعض المتهورين الأوكرانيين (..) الذين قد يحاولون حل المشكلة جنوب شرق أوكرانيا عبر القوة“.

وتتواجه كييف في هذه المنطقة، منذ العام 2014، مع انفصاليين مؤيدين للروس.