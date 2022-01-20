البحرية الروسية تعلن عن إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق

ذكرت وكالتا الإعلام الروسية وإنترفاكس، اليوم الخميس، أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات العسكرية في الشهرين الجاري والمقبل، في البحر المتوسط وبحر أوخوتسك، وشمال شرق المحيط الأطلسي وفي المحيط الهادي.

ونقلت وكالة ”تاس“ عن وزارة الدفاع الروسية قولها، ”إن غواصة روسية اختبرت إطلاق صاروخ كروز من طراز كاليبر على هدف أرضي من بحر اليابان“.

وتخضع تحركات الجيش الروسي لتدقيق شديد مع حشد قواته قرب الحدود الأوكرانية الذي واكبه نبرة تهديد أثارت قلق الغرب. وتنفي روسيا أي نية لشن هجوم على أوكرانيا.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيرد على روسيا بعقوبات اقتصادية ومالية ”هائلة“ إذا قامت بهجمات أخرى على أوكرانيا.

وأضافت فون دير لاين في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي: ”إذا تدهور الوضع، ووقع مزيد من الهجمات التي تستهدف وحدة أراضي أوكرانيا، سنرد بعقوبات اقتصادية ومالية هائلة. مجتمع عبر الأطلسي يقف ثابتا في هذا“.

وتابعت تقول: ”لا نقبل محاولات روسيا لتقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ، وإذا وقعت هجمات، فنحن مستعدون“.

وندد الكرملين، في وقت سابق اليوم الخميس، بتصريحات مماثلة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول أوكرانيا، والتي توعد فيها موسكو برد ”قاس“ في حال هاجمت أوكرانيا عسكريًّا، معتبرًا أنها ”مزعزعة للوضع“.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: ”التصريحات تتكرر على الدوام ولا تسهم في تهدئة التوتر الحالي، بل إنها قد تسهم في زعزعة الوضع“.

وتابع بيسكوف أن هذه التصريحات ”يمكن أن تثير آمالا خاطئة كليّا لدى بعض المتهورين الأوكرانيين (..) الذين قد يحاولون حل المشكلة في جنوب شرق أوكرانيا عبر القوة“. وتتواجه كييف في هذه المنطقة منذ العام 2014 مع انفصاليين مؤيدين للروس.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن روسيا قد تدفع ثمنا باهظا في حال غزت أوكرانيا، بما في ذلك تكبدها خسائر بشرية كبيرة، إلى جانب الإضرار باقتصادها.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة: ”سيكون الأمر كارثيّا على روسيا“، مضيفًا أن الروس ربما ينتصرون في النهاية، لكن خسائرهم ستكون ”باهظة“.