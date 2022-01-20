تقرير: "الغرب خسر معركته في أوكرانيا قبل أن تبدأ"

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن ”الغرب خسر معركته في أوكرانيا قبل أن تبدأ“.

واستدلت الصحيفة بحديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إن ”التوغل العسكري المحدود من جانب روسيا، يمكن أن يؤدي إلى انقسام الولايات المتحدة، وأوروبا، حول كيفية الرد“.

وأضافت الصحيفة، في مقال افتتاحي نشرته، اليوم الخميس: ”يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع، أوروبا، في محاولة محمومة لردع روسيا عن غزو أوكرانيا، وسط آمال بنجاح تلك المهمة. ولكن الإدارة الأمريكية في نفس الوقت تشير إلى احتمالية الغزو، وبالتالي، فإنه من الضروري شرح لماذا سيفشل الردع“.

وتابعت: ”يكمن الخلل في رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستعادة روسيا العظمى، ولكن هذا الطموح كان معروفًا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، في العام 2014، فلماذا يتحرك مرة أخرى؟ ولماذا فشلت الولايات المتحدة، وألمانيا، في إقناعه بأن تكاليف غزو آخر ستكون أكبر من الفوائد؟“.

وبينت: ”لم يساعد بايدن نظرية الردع خلال مؤتمره الصحفي، أمس الأربعاء، عندما قال إن التوغل المحدود للقوات الروسية ربما لا يؤدي إلى رد فعل موحد من جانب الغرب، ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما يعنيه تحديدًا بكلمة محدود، وربما يفكر الآن بوتين بأنه يستطيع ضم جزء من الأراضي الأوكرانية“.

ورأت الصحيفة أن ”إدارة بايدن تتوعد بعواقب وخيمة، إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا مجددًا، ولكن بوتين غير مكترث بهذه التهديدات؟ خاصة أن الولايات المتحدة استبعدت أي تدخل عسكري مباشر للدفاع عن أوكرانيا، وبالتالي فإن الرئيس الروسي يعلم أنه لا يتعين عليه القلق من ذلك، كما أن واشنطن فشلت أيضًا بجعل الغزو الروسي مكلفًا، لأنها لم تقدم التسليح الكافي لأوكرانيا“.

وأشارت إلى أن ”ألمانيا رفضت أيضًا تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، رغم أن حجم صادراتها من الأسلحة، خلال العام 2021، بلغ ما يقرب من 10 مليارات دولار“.

وأردفت قائلة: ”ستكون أشد العقوبات الاقتصادية متمثلة في استبعاد موسكو من نظام سويفت المصرفي العالمي، في الوقت الذي قالت فيه صحيفة ألمانية، إن الغرب استبعد اتخاذ مثل هذا الإجراء، رغم أن الولايات المتحدة أكدت أنه لا يمكن استبعاد أي خيارات من على الطاولة“.

ورأت الصحيفة، أن ”بوتين يمكن أن يقرأ الصحف، ويعلم أن أوروبا ستعارض بقوة أي عقوبات على روسيا فيما يتعلق بنظام سويفت، خاصة إذا هددت روسيا بالرد على ذلك بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا في الشتاء“.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول: ”إذا قام بوتين بغزو أوكرانيا، فإنه سيراهن على قدراته بتعزيز مكانته القومية داخليًا، وانتزاع أراضي أحد الجيران، ونشر المزيد من الانقسام في التحالف الغربي، حيث تتمثل المأساة بأن الغرب لم يفعل ما يكفي لإقناع الرئيس الروسي بخلاف ذلك“.