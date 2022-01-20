تركيا ترفع الحجب عن مواقع إعلامية سعودية وإماراتية

رفعت تركيا، اليوم الخميس، الحجب الذي فرضته على عدد من أبرز وسائل الإعلام السعودية والإماراتية منذ نيسان/أبريل العام 2020.

وأمكن لمستخدمي الإنترنت في تركيا، تصفح عدد من مواقع وسائل الإعلام السعودية والإماراتية التي كانت محجوبة، وبينها قناة ”العربية“، وصحيفة ”عكاظ“، ووكالتا الأنباء الرسميتان للرياض وأبوظبي وصحيفة ”البيان“ الإماراتية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي تركي حول الخطوة، وما إذا كانت بترتيب مع السعودية والإمارات.

كما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من كون قرار رفع الحجب نهائيا أم ناجما عن خلل إلكتروني مؤقت.

وكانت السعودية قد حجبت عددا من المواقع الإعلامية التركية العام 2019، بما في ذلك موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي)، ووكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، قبل أن ترد تركيا بخطوة مماثلة.