ولي العهد السعودي يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحث الأمير محمد بن سلمان مع المبعوث الروسي أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في سوريا.

ونقل المبعوث الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين لولي العهد السعودي، فيما حمله الأمير محمد بن سلمان تحياته للرئيس بوتين.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.