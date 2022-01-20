قتيلان و16 جريحا في انفجار عبوة ناسفة بلاهور الباكستانية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قتل شخصان على الأقل وجرح 16 آخرون، اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة في منطقة تسوق مزدحمة في مدينة لاهور الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة لاهور لوكالة فرانس برس، إن ”التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة على دراجة نارية“.

وأكدت مصادر طبية ومن الشرطة مقتل شخصين أحدهما طفل، وجرح 22 شخصا في الهجوم الذي وقع في أناركالي حي التسوق المزدحم في لاهور القديمة.

ولم تتبنَ أي جهة الانفجار، لكن العديد من الانفجارات والهجمات استهدفت الشرطة منذ كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب انتهاء هدنة بين الحكومة وحركة طالبان الباكستانية.

ويوم الثلاثاء، قُتل شرطي وأصيب اثنان بجروح في تبادل نادر لإطلاق النار في العاصمة الباكستانية، وفق ما أعلن مسؤولون.

وبدأ إطلاق النار ليل الإثنين عندما فتح مسلّحان النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إسلام أباد.

وقالت الشرطة، في بيان، إن ”شرطيا استُشهد فيما أصيب اثنان بجروح“، مؤكدة مقتل المهاجمَين.

بدورها، أمرت الداخلية الباكستانية بفتح تحقيق بشأن الحادثة التي تمثّل خرقا أمنيا نادرا من نوعه في العاصمة الشديدة التحصين، والتي تضم عشرات السفارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، علما أن فرع طالبان المحلي عاد لينشط في باكستان بعدما عادت الحركة إلى السلطة في أفغانستان العام الماضي.

وقال المسؤول الرفيع في شرطة إسلام أباد شاهد زمان لوكالة ”فرانس برس“ إن الحادثة كانت ”عملا إرهابيا“.

ويذكر أن ”حركة طالبان باكستان“ هي مجموعة منفصلة تتشارك الجذور ذاتها مع المجموعة الأفغانية.

وأعلنت الحكومة الباكستانية أواخر العام الماضي، أنها أبرمت هدنة لمدة شهر مع ”حركة طالبان باكستان“، بتسهيل من طالبان الأفغانية.

لكن مدة المهلة انقضت في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، إثر إخفاق محادثات السلام في تحقيق أي تقدّم.

وتم تحميل ”حركة طالبان باكستان“ المسؤولية عن مئات الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف في أنحاء البلاد فيما حظيت بنفوذ في مناطق قبلية واسعة، حيث فرضت نموذجها المتشدد.

لكن بعد مجزرة قتل فيها حوالى 150 طفلا في مدرسة في بيشاور العام 2014، أرسل الجيش الباكستاني أعدادا ضخمة من القوات إلى معاقل ”حركة طالبان باكستان“ حيث تم سحقها، ما أجبر مقاتليها على الانسحاب إلى أفغانستان.

وقُتل قياديّ بارز في ”حركة طالبان باكستان“ في عملية بأفغانستان، بعد أن ظلّ فارا منذ شنّ الجيش حملة واسعة العام 2014 ضدّ الجماعة المتشددة، وفق ما أفاد مسؤول أمني باكستاني كبير، يوم الإثنين قبل الماضي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن المتحدث باسم حركة طالبان باكستان المحظورة محمد الخراساني قد قُتل في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.

وأضاف المسؤول: ”نحن بصدد جمع معلومات من أفغانستان حول كيفية تعقبه وقتله“، رافضا الكشف عن الجهة التي قتلته.