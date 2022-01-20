الصين أبعدت سفينة حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي

قال الجيش الصيني اليوم الخميس، إن القوات المسلحة تعقبت سفينة حربية أمريكية وأبعدتها بعد أن دخلت مياها قرب جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي، في أحدث تصعيد للتوتر في الممر المائي المتنازع عليه.

وقالت قيادة المنطقة الجنوبية بجيش التحرير الشعبي الصيني، إن السفينة الحربية الأمريكية بنفولد أبحرت ”بشكل غير قانوني“ داخل المياه الإقليمية الصينية دون تصريح منتهكة سيادة البلاد، وتعقبتها البحرية والقوات الجوية الصينية، وفقا لرويترز.

وأضافت ”نطالب رسميا الجانب الأمريكي بالتوقف على الفور عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية وإلا سيتحمل عواقب خطيرة لأحداث غير متوقعة“.

وقالت البحرية الأمريكية، إن السفينة بنفولد ”أكدت حريات وحقوق الملاحة قرب جزر باراسيل تمشيا مع القانون الدولي“.

وكثيرا ما تنفذ الولايات المتحدة ما تصفها بأنها مهام لتأكيد حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي لتحدي مطالبات الصين بالسيادة في المنطقة.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم مياه بحر الصين الجنوبي وسط مطالبات متداخلة من تايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين.

وكانت الولايات المتحدة وجهت انتقادات هي الأشدّ لمطالب بكين ”غير القانونية“ في بحر الصين الجنوبي رافضة القواعد الجغرافية والتاريخية لخرائطها الشاسعة والمثيرة للانقسام.

وفي دراسة بحثية من 47 صفحة قال مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للمحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، إن ليس للصين أي أسس بموجب القانون الدولي لمطالب وضعت بكين على مسار تصادمي مع الفيليبين وفيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا.

وجاء في البحث أن ”التأثير الكلي لهذه المطالب البحرية هو أن جمهورية الصين الشعبية تطالب بشكل غير قانوني بسيادة، أو بنوع من الولاية القضائية الحصرية على معظم بحر الصين الجنوبي“.

أضاف ”هذه المطالب تقوض بشكل خطير سيادة القانون في المحيطات والعديد من أحكام القانون الدولي المعترف بها عالميا والتي تنعكس في الميثاق“، في إشارة إلى معاهدة الأمم المتحدة لعام 1982 حول قانون البحار، والتي صادقت عليها الصين، ولكن ليس الولايات المتحدة.

ولدى نشرها البحث دعت وزارة الخارجية في بيان مجددا الصين إلى ”وقف أنشطتها غير القانونية والقسرية في بحر الصين الجنوبي“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين في إيجاز صحافي، إن ”الولايات المتحدة ترفض التوقيع على المعاهدة لكنها تنصّب نفسها حكَما وتشوه المعاهدة عن قصد“.

أضاف ”مع سعيها لتحقيق مصالحها الأنانية تستخدم معايير متعددة للقيام بألاعيب سياسية“.