بلينكن: لا أرى تغييرا في موقف روسيا بشأن غزو أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا يرى ”أي تغيير“، في موقف روسيا بشأن تهديدات غزو أوكرانيا، على الرغم من تحذيرات الدول الغربية.

وأشار بلينكن، في مقابلة مع موقع ”صوت أمريكا“ الأربعاء، إلى أن رد الولايات المتحدة وحلفائها، سيكون بثلاث طرق بما فيها العقوبات الشديدة ودعم أوكرانيا عسكريا في حال قررت روسيا المضي قدما في تهديداتها.

وأوضح أنه ”لا يريد الخوض في تفاصيل الرد الغربي، لكن واشنطن تقوم بذلك بتنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين“.

وقال بلينكن: ”لقد أوضحنا أنه إذا اختارت روسيا تجديد عدوانها ضد أوكرانيا، فإننا، وليس فقط نحن الولايات المتحدة بل العديد من البلدان، في جميع أنحاء أوروبا، وحتى دول أخرى سوف نستجيب بقوة وحزم وبثلاث طرق“.

وأضاف: ”أولا، لقد عملنا بشكل مكثف على وضع عقوبات واسعة النطاق، وضوابط مالية واقتصادية وضوابط على الصادرات وغيرها، وثانيا سنقدم بالتأكيد المزيد من المساعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا، وثالثا، من شبه المؤكد أنه سيتعين على الناتو تعزيز دفاعاته الخاصة على جانبه الشرقي“.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه كان على حلف ”الناتو تعزيز قدراته بعد أن غزت روسيا أوكرانيا واستولت على القرم، لكن الحلف حدد الآن العواقب بوضوح بالنسبة لروسيا وأيضا المسار الأفضل لحل الخلافات دبلوماسيا“، مضيفا ”سنرى المسار الذي يقرر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين اتباعه“.

وبسؤاله عما إذا كان يرى أي إشارات على أن بوتين بدأ يغير موقفه في هذه المرحلة، أجاب بلينكن: ”لا أستطيع أن أقول إنني أرى أي دليل مباشر على ذلك، لسوء الحظ، ما زلنا نرى روسيا وقد حشدت قوات كبيرة جدًا على حدود أوكرانيا ويبدو أن هذه العملية مستمرة“.

وتابع: ”من ناحية أخرى، حقيقة أننا نجتمع في جنيف، وحقيقة أننا سنناقش المحادثات والتبادلات التي أجريناها على مدار الأيام العشرة الماضية، تشير أيضًا إلى أن الدبلوماسية تظل احتمالًا مفتوحًا، وهو احتمال أننا مصممون على متابعته لأطول فترة ممكنة وبقدر ما نستطيع. نريد ألا نترك أي حجر دبلوماسي دون تحريكه لأنه، مرة أخرى، هذه مجرد طريقة أفضل بكثير وأكثر مسؤولية للتعامل مع هذه المشاكل“، وفق تعبيره.