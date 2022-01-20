صحف عالمية: روسيا وإيران تستعرضان "الوحدة والقوة".. والطائرات المسيّرة تغير موازين الحروب

ناقشت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس، أصداء زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، وسبب ظهوره مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مثل هذا التوقيت، وسط تقارير كشفت أن روسيا وإيران تستعرضان ”الوحدة والقوة“ في وجه الولايات المتحدة.

وتحدثت صحف أخرى عن دور الطائرات من دون طيار المسلحة والمدججة بأسلحة فتاكة في تغيير موازين الحروب الحديثة في مختلف أنحاء العالم، في ظل دعوات لمحاسبة المتسببين في الكوارث الإنسانية الناجمة عن استخدام مثل هذه التقنيات.

روسيا وإيران.. استعراض للوحدة

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن ”استقبال بوتين لنظيره الإيراني رئيسي في الكرملين، أمس الأربعاء، هو بمثابة ”استعراض للوحدة“ ضد الولايات المتحدة.

واعتبرت أن ”الزيارة التي تستمر يومين تهدف إلى إبراز الروابط المتينة بين دولتين لهما مصالح متباينة في كثير من الأحيان وتاريخ من العلاقات المتوترة، ولكن بشكل متزايد جنباً إلى جنب مع الصين تشتركان ضد خصم واحد“.

وقالت الصحيفة إن ”اللقاء بالنسبة لبوتين، المتورط في نزاع مع الولايات المتحدة حول مناطق النفوذ والذي يواجه عقوبات قاسية إذا تابع غزواً محتملاً لأوكرانيا، فرصة لإظهار أن لروسيا أصدقاء يمكنها الاتصال بهم في معاركها ضد الغرب“.

وأشارت إلى أنه ”تماشياً مع هذه الرسالة، ستتضمن الزيارة خطاباً يلقيه رئيسي في مجلس النواب الروسي، وهو شرف نادر لزعيم زائر“.

وذكرت الصحيفة، أنه ”رغم أن إيران، التي يعاني اقتصادها بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية، تشارك في مفاوضات دقيقة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، إلا أن رئيسي أعرب عن دعمه الضمني لبوتين في أزمته مع أوكرانيا، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية بأن الرئيسين اتفقا على إطار اتفاق يحكم زيادة التعاون الاقتصادي والعسكري“.

وأضافت الصحيفة في تحليل لها: ”رغم عدم توقيع أية صفقات علناً، لا يزال مدى استعداد الكرملين لبيع إيران المزيد من الأسلحة الروسية الحديثة التي طالما سعت إليها طهران غير واضح“.

واستطردت: ”لكن إلى جانب التدريبات البحرية المقبلة التي ستضم سفناً حربية من روسيا وإيران والصين، بدا الكرملين عازماً على إرسال رسالة مفادها أنه يواصل تعزيز العلاقات الجديدة التي قد تكون بمثابة ثقل موازن للغرب.. وتشير إيران أيضاً إلى أن لديها بدائل إذا لم يتم رفع العقوبات الغربية“.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن ”سفناً حربية من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ دخلت ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان قبل مناورة بحرية مشتركة مزمعة مع إيران والصين“.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه ”لا تزال هناك مجموعة من الخلافات بين روسيا وإيران“، قائلة: ”رغم سنوات العقوبات، لا يزال الاقتصاد الروسي، على عكس الاقتصاد الإيراني، مندمجاً بشكل وثيق مع الغرب“.

وأردفت الصحيفة: ”عمل بوتين على تعزيز العلاقات الوثيقة مع إسرائيل، التي يعتبرها القادة الإيرانيون عدواً. وفي فيينا، تعمل روسيا مع الولايات المتحدة وأوروبا لمحاولة إحياء المفاوضات المتعثرة بشأن استعادة الاتفاق الذي يقيد برنامج إيران النووي.. ولكن مع اشتداد الصراع بين روسيا والغرب، أصبح المسؤولون الروس على استعداد متزايد لتجاوز هذه الاختلافات“.

ونقلت الصحيفة عن غريغوري لوكيانوف، المتخصص في العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، قوله: ”إن المسؤولين الروس أصبحوا أكثر انسجاماً في السنوات الأخيرة مع الموقف المعادي للغرب الأكثر حدة لبعض نظرائهم الإيرانيين“.

وأضاف لوكيانوف وفقاً للصحيفة: ”رحلة رئيسي إلى موسكو ليست موجهة للشعب في كلا البلدين، ولكن الأهم، تجاه الغرب.. هناك الآن مؤيدون أكثر في القيادة الروسية لتبني المسار المتطرف لإيران، الذي كان يُعتبر غير مقبول في روسيا“.

واختتمت ”نيويورك تايمز“ تحليلها: ”يعتقد العديد من المحللين في روسيا أن احتمال زيادة التعاون العسكري الروسي مع الخصوم الأمريكيين الآخرين هو أحد أفضل نقاط نفوذ الكرملين ضد واشنطن“.

شرق أوسط جديد

رأت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، أن ”إيران ترى العلاقات مع روسيا على أنها شرق أوسط جديد“، مشيرة إلى أن ”زيارة رئيسي إلى موسكو قد تصبح نقطة تحول في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا“.

واعتبرت الصحيفة العبرية أن ”هذه المحادثات مهمة بالنسبة لروسيا، حيث تدعو الأخيرة الولايات المتحدة إلى عدم إمداد أوكرانيا بالسلاح، وتعرض تركيا استضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا“.

وأشارت إلى أن ”هذا يعني أن زيارة الرئيس الإيراني لموسكو هي جزء من سياسة روسية أكبر تمتد من أوروبا إلى الشرق الأوسط، علاوة على أن طهران ترى أن موسكو شريك رئيسي إلى جانب بكين في سعيها للحصول على مزيد من النفوذ“.

وفي هذا الصدد، قال سفير إيران السابق في موسكو، محمود رضا سغادي، في مقابلة مع وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية حول هذه الزيارة: ”أجد هذه الرحلة مفيدة للغاية بل وضرورية في هذا الوقت.. العلاقات مع جيراننا والاعتراف بأن الدول الأخرى فعالة ومفيدة في علاقاتنا“.

واستنتجت ”جيروزاليم بوست“ من تصريحات سغادي أن ”إيران تتجه الآن إلى التركيز على روسيا بدلاً من الغرب، حيث ترى طهران العلاقات الاقتصادية مع موسكو مهمة للغاية“.

وقال الصحيفة العبرية: ”يزعم المسؤول الإيراني السابق أن تعزيز العلاقات القوية مع روسيا قد يعني أن نفوذ أعداء إيران سيكون أقل على بلاده، بمعنى آخر، هذه دعوة لمزيد من النفوذ الروسي في الشرق الأوسط“.

وأضافت الصحيفة: ”تسمي إيران هذا الشرق الأوسط الجديد، وفقًاً لسغادي، حيث تعتقد أن الدور الروسي الإيراني في سوريا يمكن أن يكون نموذجًا لهذا الشرق الأوسط الجديد.. وسيشمل النظام الجديد العمل الوثيق مع الصين ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلاً عن التعاون مع روسيا وتركمانستان وأذربيجان“.

واختتمت ”جيروزاليم بوست“ تحليلها بالقول: ”كما أشار سغادي إلى أن روسيا يمكن أن تساعد في إحلال السلام في اليمن والعراق وسوريا إلى جانب إيران“.

وأوضحت أنه ”ليس من الواضح كم من هذا التفكير هو مجرد تكهنات من جانب سفير سابق، لكن من الواضح أن إيران تعتقد أن الرحلة إلى موسكو مهمة“.

مستقبل الحروب الحديثة

رأت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن ”الطائرات من دون طيار القاتلة باتت تتحكم في موازين الحروب الحديثة، حيث أصبحت هذه الطائرات التي تحمل القنابل الآن تربح حروباً في صراعات في مختلف أنحاء العالم“.

وقالت الصحيفة إنه ”كمثال على ذلك، أثبتت الطائرات من دون طيار الإيرانية الصنع التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من طهران، وأبرزها ميليشيا الحوثي، لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، أن أنظمة الأسلحة هذه لديها القدرة على الوصول لأبعد مدى ليكون لها تأثير تكتيكي واستراتيجي“.

وذكرت الصحيفة مثالاً آخر على مدى تأثير هذه الأسلحة، قائلة إن ”الطائرات من دون طيار المزودة بمجموعة من الأسلحة لعبت دوراً مميتاً بشكل متزايد في الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في شرق أوكرانيا، في وقت ينتظر فيه العالم ليرى ما إذا كان الرئيس الروسي سيأمر جيشه بعبور الحدود“.

وأضافت: ”كان الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق دونباس يقصفون القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة مسلحة بقذائف المورتر.. ردت القوات الأوكرانية بطائرات (Bayraktar TB-2) من دون طيار التركية والمسلحة بصواريخ دقيقة، ونجحت في استهداف مدافع الهاوتزر الروسية (D-30) أيضًا.. وهناك أمثلة كثيرة حول دور الطائرات من دون طيار في الحروب والنزاعات، في دول مثل ليبيا وإثيوبيا“.

وتابعت: ”هناك أنواع جديدة من الطائرات من دون طيار آخذة في الظهور، حيث تم الكشف عن نسخة واحدة تحمل بندقية هجومية أو بندقية قنص من قبل شركة إسرائيلية في الشهر الجاري، ويمكن أن تصبح قريبا نظام الأسلحة المناسب لكل الجيوش في أرض الميدان“.

ورأت ”التايمز“، في تحليل لها، أن ”انتشار الطائرات من دون طيار المجهزة بأسلحة قتالية فتاكة في أيدي مجموعة متزايدة من الدول أو حتى الجهات الفاعلة المسلحة التابعة لها، مثل الحوثيين، يدعو إلى تغيير مفهوم استراتيجية الحرب بالكامل“.

واختتمت الصحيفة البريطانية: ”لم يتم التعامل بجدية بعد مع أخلاقيات امتلاك نظام سلاح يديره شخص يجلس على وحدة تحكم ويدمر أهدافًا بشرية من على بعد مئات أو حتى آلاف الأميال.. لكن في الوقت الحالي خلقت الطائرات من دون طيار المسلحة بصواريخ وقنابل دقيقة التوجيه حقبة جديدة من الضعف لجميع القوات العاملة على الأرض“.