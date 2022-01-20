كوريا الشمالية تلمح الى استئناف محتمل لتجاربها النووية والصاروخية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ألمحت كوريا الشمالية، يوم الخميس، إلى إمكان استئناف تجاربها الصاروخية البالستية البعيدة المدى والنووية، مع إعلان المكتب السياسي للحزب الحاكم الذي يترأسه الزعيم كيم جونغ أون، تأهبه لـ“مواجهة طويلة الأمد“ مع الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال ”أعطى توجيهات لقطاع معني للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل“ جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت، فيما يرجح أنه إشارة إلى برنامج الصواريخ البالستية البعيدة المدى والأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة أن ”السياسة العدائية للولايات المتحدة وتهديداتها العسكرية وصلتا إلى خط الخطر الذي لا يمكن التغاضي عنه بعد الآن“.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، أعلنت أن بيونغ يانغ أطلقت الإثنين الماضي، صواريخ موجهة تكتيكية، في أحدث تجربة في سلسلة من الاختبارات التي سلطت الضوء على برامجها الصاروخية المتطورة.

وقالت الوكالة إن ”أكاديمية علوم الدفاع اختبرت صواريخ موجهة تكتيكية في غرب البلاد، حيث أصاب النظام الهدف بدقة قبالة الساحل الشرقي“.

وأضافت: ”كان هدف التجربة تقييم صواريخ موجهة تكتيكية يجري إنتاجها ونشرها، والتحقق من دقة منظومة الأسلحة“.

وتابعت أن التجربة أكدت ”دقة وأمن وكفاءة تشغيل منظومة الأسلحة قيد الإنتاج“.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية بعدما أطلقت عدة صواريخ خلال الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء الماضي.

وفي تصريح لوكالة ”فرانس برس“، قال أحد هذه المصادر طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إن الاجتماع المغلق الذي قد يعقد، الخميس، بدعوة من الولايات المتحدة لقي دعما من المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيرلندا، وألبانيا، والمكسيك.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في مقابلة مع صحيفة ”واشنطن بوست“ الثلاثاء: ”سنواصل زيادة الضغط على الكوريين الشماليين“.

وكان مجلس الأمن عقد اجتماعًا، في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدعوة من الدول نفسها تقريبًا، أعقبه بعد فترة وجيزة اختبار باليستي جديد لكوريا الشمالية، وصفه دبلوماسي من دولة عضو في المجلس بأنه ”استفزاز“.