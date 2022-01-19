بايدن يحذر روسيا من "كارثة" إذا غزت أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، روسيا، من ”كارثة“ في حال غزت أوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يريد نشوب حرب واسعة النطاق، لكن موسكو ستتكبد ”خسائر بشرية فادحة“ إذا غزت أوكرانيا.

وأعرب عن مخاوفه من أن الأزمة في أوكرانيا قد ”تخرج بسهولة عن السيطرة“.

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، بلغ التوتر بين موسكو والغرب أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وهناك مخاوف متزايدة من نشوب صراع كبير في أوروبا الشرقية.

وتؤكد موسكو على أنها لا تنوي غزو أوكرانيا، لكنها تطالب بضمانات أمنية واسعة النطاق مقابل وقف التصعيد.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بنظيره الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، في جنيف لإجراء محادثات حاسمة.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي، إن ”تقدما يتحقق“ في المحادثات النووية مع إيران.

وأضاف جو بايدن: ”هذا ليس وقت الاستسلام، يجري إحراز بعض التقدم“، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين مجموعة الدول التي تتفاوض إلى جانب الولايات المتحدة مع طهران.