برلين: مالي منعت طائرة عسكرية ألمانية من دخول مجالها الجوي

قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن سلطات مالي منعت طائرة عسكرية ألمانية على متنها 75 جنديًا، من التحليق في مجالها الجوي، يوم الأربعاء، وأجبرتها على تحويل مسارها إلى جزيرة ”جران كناريا“.

وأضاف متحدث باسم الوزارة في برلين، أن طائرة النقل كانت في طريقها من قاعدة جوية ألمانية إلى مركز لوجستي في نيامي بالنيجر عندما تم إبلاغها بعدم دخول المجال الجوي لمالي.

وتنشر ألمانيا قوة قوامها نحو 1200 جندي في مالي، وعليها أن تقرر، بنهاية أيار/ مايو المقبل، ما إذا كانت ستمدد المهمة العسكرية التي تزودها باحتياجاتها عبر القاعدة اللوجستية في نيامي.

وعبّرت برلين عن قلقها من التطورات الأخيرة في مالي بعد وصول متعاقدين عسكريين خاصين من مجموعة ”فاغنر“ الروسية، وفشل السلطات في إجراء انتخابات ديمقراطية، الشهر المقبل، بحسب الاتفاق الذي تم في أعقاب الانقلاب العسكري، العام 2020.

وأوقفت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) رحلاتها، وسط مناقشات بشأن العقوبات التي أغلقت الحدود الجوية والبرية للدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد النقدي الإقليمي، عقوبات على مالي، الأسبوع الماضي، بعد أن اقترحت الحكومة المؤقتة، التي شُكلت في أعقاب انقلابين، في 2020 و2021، تأجيل الانتخابات المقررة لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وقال متحدث باسم البعثة: ”يتعيّن على مينوسما تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتًا.. نجري مناقشات مع شركائنا الماليين بشأن الآلية الجديدة للموافقة على رحلات مينوسما“، مضيفًا أنه يتوقع قرارًا ”سريعًا للغاية“.

ولدى ”مينوسما“ أكثر من 13 ألف جندي يحاولون احتواء العنف شمال ووسط مالي، حيث تشن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، هجمات منتظمة على المدنيين والجنود وقواعد الأمم المتحدة.

وفي 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، ألغت شركات طيران من دول في غرب أفريقيا، وكذلك فرنسا، رحلات جوية إلى مالي، ما يسهم بعزلة مجلس عسكري يرزح تحت عقوبات إقليمية لمحاولة تمديد تشبثه بالسلطة.

وأوقفت شركة الطيران الوطنية في ساحل العاج ”إير كوت ديفوار“ الرحلات إلى باماكو عاصمة مالي، كما أُلغيت الرحلات من السنغال.