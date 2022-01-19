مشرعون روس يقترحون الاعتراف باستقلال شرق أوكرانيا

دعا مشرعون روس البرلمان، اليوم الأربعاء، لمناشدة الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بمنطقتين منشقتين متحالفتين مع روسيا في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

ويأتي ذلك وسط شكوك غربية بأن موسكو تخطط -على الأرجح- لغزو جارتها أوكرانيا، فيما تنفي موسكو ذلك.

وأثار حشد القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا مخاوف بين دول غربية باحتمال اندلاع حرب بين البلدين الجارين اللذين توترت علاقاتهما منذ ضم موسكو للقرم، وبدء تمرد تدعمه روسيا في شرق أوكرانيا العام 2014.

وقال 11 مشرعًا، بينهم زعيم الحزب الشيوعي جينادي زيوجانوف، في مشروع قرار برلماني إن روسيا بحاجة للاعتراف رسميًا باستقلال المنطقتين لحماية سكانهما من تهديدات خارجية.

وجاء في مشروع القرار أن ”مجلس الدوما الروسي يتوجه لك، فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، بطلب للنظر في اعتراف الاتحاد الروسي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، كدولتين مستقلتين تتمتعان بالاكتفاء الذاتي والسيادة“.

ولم ترد وزارة الخارجية الأوكرانية على الفور على طلب للتعليق، كما لم يصدر رد فعل فوري من مجلس الدوما والكرملين.