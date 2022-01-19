قناة عبرية: خلافات وأزمات تهدد استقرار الائتلاف الحكومي في إسرائيل

يواجه الائتلاف الحكومي في إسرائيل أزمات جديدة تهدد استقراره، خاصة في ظل تجاوز عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الحكومة للانضباط الائتلافي، خلال طرح عدد من مشاريع القوانين أمام الهيئة العامة للكنيست، الأمر الذي أجبر الائتلاف الاعتماد على المعارضة لتمرير أحد القوانين.

وأدت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي إلى تمرير مشروع قانون حول تنظيم المباني في المزارع الفردية بالنقب والجليل بالقراءة الأولى، والذي قدمته عضو الكنيست عن حزب (أمل جديد) شارين هاسكيل، بدعم من أحزاب المعارضة الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ إن ”القائمة الموحدة انتهكت الانضباط الائتلافي وعارضت مشروع القانون، كما انسحب أعضاء الكنيست عن حزبي ميرتس والعمل من التصويت“.

وأشارت الهيئة إلى أن ”معارضة القائمة الموحدة وحزبي ميرتس والعمل أدى إلى تمرير القانون بالقراءة الأولى، بدعم من أحزاب المعارضة الإسرائيلية“.

وفيما اعتبر تهديداً للائتلاف الحكومي، أكدت هيئة البث الإسرائيلية مكان“ أن ”القائمة العربية الموحدة تدرس مقاطعة كل عمليات التصويت المرتقبة في الهيئة العامة؛ احتجاجاً على قرار طرح مشروع القانون“.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن حزبي ”العمل“ و“ميرتس“ قد يشاركان في التصويت ضد مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى وجود بداية للتقارب بين الائتلاف الحكومي واليمين الإسرائيلي، وتحديداً حزب الليكود، وذلك مع اقتراب اعتزال زعيم الحزب بنيامين نتنياهو المشهد السياسي حال قبوله بصفقة ”الإقرار بالذنب“.

وفي وقت سابق، قالت القناة السابعة العبرية إن ”حزب يمينا الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت ناقش إمكانية إلحاق مجموعة من أعضاء الليكود للائتلاف الحكومي، حال رحيل نتنياهو عن الحياة السياسية“.

وأوضحت القناة العبرية أن ”ذلك من أجل التخفيف من نفوذ القائمة العربية الموحدة، التي يتزعمها منصور عباس، داخل الائتلاف الحكومي“.

وأوضحت القناة أن ”حزب يمينا يحاول استغلال قانون في الكنيست الإسرائيلي يسمح لأربعة أعضاء من أي حزب بالانفصال عنه دون اعتبارهم متقاعدين، وبالتالي يحتفظون بمقاعدهم في الكنيست“.

ونقلت القناة عن مصادر في حزب ”يمينا“ قولها: ”إضافة أعضاء من الليكود إلى الائتلاف الحكومي سيجعل من الممكن تخفيف التأثير الذي تتمتع به القائمة العربية الموحدة على قرارات الحكومة الإسرائيلية“.

وفي وقت سابق، أسقطت غيداء الزعبي، عضو الكنيست عن حزب ”ميرتس“، مشروع قانون التجنيد، الأمر الذي تسبب في إحراج الحكومة الإسرائيلية، وأشعل الخلاف داخل الائتلاف.

وعلى إثر ذلك، أعلن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أنه ينوي إعادة طرح مشروع قانون التجنيد على الكنيست خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بعد أن أخفق في تمريره بالقراءة الأولى.

وسقط مشروع قانون التجنيد الإلزامي، الذي يهدف إلى تجنيد شبان من اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي، والذي عرضه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بعد أن أيده 54 نائباً وعارضه 54 آخرون.