وول ستريت جورنال: تنازلات بايدن للحوثيين أدت إلى نتائج عكسية

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، الأمريكية، في تقرير اليوم الأربعاء، إن تنازلات الرئيس الأمريكي جو بايدن للحوثيين أدت إلى نتائج عكسية، في إشارة إلى تصعيد هذه المليشيات هجماتها العدائية ضد المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، لتستهدف، أخيرا، دولة الإمارات كذلك.

ورأت الصحيفة أن هذه التنازلات التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي لميليشيات الحوثي في اليمن، أدت إلى تفاقم الأوضاع إلى الأسوأ، بعد الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنّه الحوثيون على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبينت ”وول ستريت جورنال“ أن ”بايدن حاول إنهاء حرب اليمن بالدبلوماسية، ولكن حدث العكس، وارتفعت وتيرة العنف“.

وأضافت الصحيفة: ”أعلن الحوثيون الإثنين الماضي مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ أدت إلى مقتل 3 وإصابة 6 آخرين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان الهدف من الهجوم، حسب تقرير الصحيفة، الانتقام من الإمارات، بعد قيام الأخيرة بتعزيز الدعم المقدّم للقوات التي تحارب الحوثيين“ الذين اندحروا في عدة جبهات في اليمن.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم على مرفق نفطي إماراتي أدى إلى قفزة في أسعار النفط العالمية.

وتابعت وول ستريت جورنال في تقريرها: بعد فترة قصيرة من توليه مهام منصبه، أعلن بايدن إيقاف الدعم الأمريكي المقدم للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وقام أيضاً برفع الحوثيين من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية“.

وحسب التقرير: كان الهدف من تلك التنازلات الأمريكية إنهاء الحرب، ولكنها أدت إلى تفاقم الأمور المأساوية، بل تحولت الأوضاع إلى الأسوأ، مع قيام الحوثيين بشنّ مئات الهجمات على الأراضي السعودية في عام 2021″.

واشارت الصحيفة إلى إدانة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الهجمات الإرهابية الحوثية على الإمارات، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأعرب عن تضامنه مع الشعب الإماراتي، وأسفه للأرواح التي أزهقت نتيجة الهجوم“.

ووصفت الصحيفة تصريحات بلينكين بـ“المبادرة الطيبة“، لكنها استدركت متسائلة: ماذا عن إعادة الحوثيين لقائمة المنظمات الإرهابية في ظل الجرائم التي ترتكبها الجماعة“، إذ أشارت شبكة بلومبيرغ الإخبارية إلى أن هذا ما سوف تطلبه دولة الإمارات من الولايات المتحدة بالضبط“.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: ربما تكون روسيا والصين التهديد الأكبر للمصالح الأمريكية حاليا، ولكن عدم الاستقرار في شبه الجزيرة العربية يصب في مصلحة إيران والإرهابيين، كما أن موسكو وبكين يتابعان أيضا عدم وقوف الولايات المتحدة إلى جوار حلفائها.