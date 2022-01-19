رئيسي لبوتين: إيران وروسيا تواجهان أمريكا منذ 40 عاما

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء، إن بلاده وروسيا تواجهان الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 40 عاما.

جاء ذلك، خلال انعقاد القمة الروسية الإيرانية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي، الذي وصل إلى العاصمة موسكو في زيارة رسمية.

وأوضح رئيسي، بحسب لقطات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، أنها ”ليست لدينا أي قيود على توسيع وتطوير العلاقات مع روسيا الصديقة التي نريدها أن تتطور إلى علاقات إستراتيجية“.

ورأى أن التهديد بفرض العقوبات على إيران لن يمنعها من التطور، وقال: ”يمكن أن تحدد وثائق الشراكة الإستراتيجية أفق العلاقات على مدى 20 عامًا، كما نتطلع إلى زيادة حجم العلاقات التجارية مع روسيا وسنبذل جهودًا كبيرة في هذا الصدد“.

وخاطب رئيسي بوتين قائلا: ”نواجه معا الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا، ونحاول رفع العقوبات عن بلادنا ونأمل أن يؤدي ذلك إلى رفع العقوبات“.

وزعم الرئيس الإيراني أن ”طهران لديها خبرة جيدة في التعاون مع روسيا في سوريا بمجال مكافحة الإرهاب“.

واعتبر أن ”هذا التعاون يمكن أن يكون أساس العلاقات المتبادلة“.

من جانبه، قال بوتين، إن ”دعم إيران وروسيا ساعد في التغلب على التهديدات الإرهابية على الأراضي السورية“.

وكان رئيسي قد وصل الأربعاء إلى العاصمة موسكو في زيارة رسمية تستمر ليومين، يلقي خلالها كلمة أمام البرلمان الروسي.

وكان في استقبال رئيسي، لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، وزير الطاقة الروسي ورئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وروسيا، ونائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف.

ويرافق الرئيس الإيراني، وزراء الخارجية والنفط والشؤون الاقتصادية والمالية.

وقال رئيسي قبل مغادرته طهران متوجهاً إلى روسيا في مطار مهرآباد في طهران، إن ”وجود مصالح مشتركة وتفاعلية بين طهران وموسكو في المنطقة يخلق الأمن ويمنع الأحادية في العالم“.

وأعرب عن أمله في أن يكون ”التفاعل والتعاون المتبادل بين البلدين فعالا في الأوضاع الإقليمية والدولية“.

وتأتي الزيارة التي تستغرق يومين تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وهذه هي أهم زيارة رسمية قام بها إبراهيم رئيسي خارج إيران منذ توليه منصبه في آب/أغسطس الماضي.

وكان الكرملين قد قال بوقت سابق في بيان، إن الزعيمين سيناقشان ”جميع القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، بما في ذلك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 2015“.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي الثلاثاء، إن ”تركيز المناقشات والاجتماعات ينصب على تنمية الصادرات إلى روسيا وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية“.