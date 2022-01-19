أردوغان يزور أوكرانيا خلال أسابيع وسط أزمة بين موسكو وكييف

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوكرانيا خلال أسابيع قليلة، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الرئاسة.

وأضاف المتحدث إبراهيم كالين، أنه ”على تواصل مع أوكرانيا وروسيا بشأن حل التوترات المتصاعدة بين البلدين“.

وعبَر الغرب عن مخاوفه من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، بعدما حشدت موسكو عشرات الألوف من الجنود قرب حدود أوكرانيا. وتنفي روسيا وجود مثل تلك الخطط.

وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، إن ”احتمال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا غير واقعي“.

وذكر كالين في وقت متأخر الثلاثاء، أن ”تركيا لا تريد رؤية أي نوع من الصراع العسكري بين البلدين، وإنها ملتزمة تماما بدعم وحدة أراضي أوكرانيا“.

وأشار إلى أن ”أردوغان على اتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأمر“.

وتربط تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، لكنها تعارض سياسات روسيا في سوريا وليبيا، كما تعارض ضم موسكو شبه جزيرة القرم، العام 2014.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قال أردوغان إن ”تركيا مستعدة لأن تقوم بدور الوسيط في الأزمة“، الأمر الذي رحبت به كييف لكن موسكو رفضته.

وأعلنت أنقرة أن فرض عقوبات على روسيا لن يحل المسألة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن كالين، وهو أيضا مستشار أردوغان للسياسة الخارجية، قوله: ”سنكون على اتصال وثيق مع الروس لمنع أي هجوم عسكري، ستكون له عواقب خطيرة لا يمكن علاجها، في مثل هذه المشاكل الجيوسياسية الكبيرة والطويلة الأجل، ليست هناك حلول سريعة“.