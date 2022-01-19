موسكو تطمئن واشنطن بشأن تدريبات عسكرية مع بيلاروسيا: لا داعي للقلق

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الأربعاء، إنه لا يوجد ما يدعو الولايات المتحدة للقلق إزاء التدريبات العسكرية المشتركة القادمة بين روسيا البيضاء وروسيا، بحسب ”رويترز“.

ونقلت روسيا قوات هذا الأسبوع إلى روسيا البيضاء، قبل أن تقول مينسك إنها تدريبات مشتركة الشهر المقبل، في ظل مخاوف من أن موسكو ربما تستعد لشن هجوم عسكري جديد على أوكرانيا. وتنفي روسيا وجود أي خطط لشن هجوم.

وقال ريابكوف ”يمكنني أن أؤكد لكم أنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن التدريبات“.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أعرب الثلاثاء، عن خشية الولايات المتحدة من احتمال أن يصبح تواجد القوات الروسية في بيلاروسيا لإجراء مناورات عسكرية دائما، وبالتالي يمهد لنشر أسلحة نووية روسية في هذا البلد المتاخم لأوكرانيا وبولندا.

وتوجهت قوات عسكرية روسية إلى بيلاروسيا بعد إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حليف موسكو الإثنين، أن البلدين سيجريان مناورات عسكرية مشتركة الشهر المقبل، وفق ”فرانس برس“.

وهذه الخطوة التي جاءت دون إشعار مسبق لدول المنطقة كما جرت العادة رفعت من مستوى التوتر مع الغرب الذي يخشى غزوا روسيا محتملا لأوكرانيا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن حجم القوات الروسية التي تصل إلى بيلاروسيا ”أبعد مما نتوقعه من مناورات عادية“.

وأضاف ”التوقيت جدير بالملاحظة، وبالطبع يثير مخاوف من نية روسيا نشر قوات في بيلاروسيا تحت ستار المناورات العسكرية المشتركة بهدف شن هجوم محتمل ضد أوكرانيا“.

وأشار المسؤول إلى أن التعديلات المقترحة على دستور بيلاروسيا في استفتاء مقرر الشهر المقبل، قد تسمح للوجود العسكري الروسي بأن يصبح دائما.

وتابع ”مسودة التعديلات الدستورية هذه قد تشير إلى مخطط بيلاروسيا للسماح لقوات روسية تقليدية ونووية بالتمركز على أراضيها“، مؤكدا أن هذا يمثل ”تحديا للأمن الأوروبي وقد يتطلب ردا“.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن ”لوكاشينكو مع مرور الوقت بات يعتمد أكثر فأكثر على روسيا في شتى أنواع الدعم. ونعلم أنه لا يحصل على هذا الدعم بشكل مجاني“.

وأضاف ”من الواضح أن روسيا تستغل ضعف لوكاشينكو وتطالبه بقليل من سندات الدين المتراكمة“.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.