أوكرانيا تقرر عدم محاكمة الرئيس السابق بوروشنكو بتهمة الخيانة العظمى

أفادت تقارير أوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القضاء قرر عدم محاكمة الرئيس السابق للبلاد والمعارض بترو بوروشنكو، الذي تتهمه كييف بالخيانة العظمى.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم أن القاضي أوليكسي سوكولوف هو من أعلن القرار الخاص بالرئيس السابق، وعقب الإعلان، أدى بوروشنكو والمقربون منه النشيد الوطني في قاعة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت، يوم الثلاثاء، بسجن بترو بوروشنكو، أو دفع كفالة قدرها 30 مليون يورو في مقابل إبقائه حراً.

وكان الرئيس الأوكراني السابق الملياردير بيترو بوروشنكو، البالغ من العمر 65 عاماً، وهو المعارض الرئيس للرئيس الحالي، قد عاد، الإثنين، إلى كييف ليواجه اتهامات وجهت له بالخيانة العظمى منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويشتبه المحققون في أن بوروشنكو عمل مع فيكتور ميدفيتشوك المؤيد لروسيا والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين لتسهيل شراء الفحم في العامين 2014 و2015 لشركات تقع في شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه انفصاليون مؤيدون لروسيا يتواجهون في حرب مع كييف.

ورفض بوروشنكو اتهامات الخيانة العظمى الموجهة ضده، وشدد حينها على أنه سيعود للبلاد ليكافح من أجل أوكرانيا وليس ضد الرئيس زيلينسكي، على حد قوله.

وأمر القاضي المعارض الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلنسكي تسليم جوازات سفره التي لن يتمكن من دونها من مغادرة أوكرانيا.

وقال رئيس البلاد السابق محاطا بزوجته ونواب عدة من حزبه: ”أيها الأصدقاء الأعزاء أهنئكم، أتينا إلى هنا لنقول إننا غير خائفين وأن الحقيقة تقف إلى جانبنا“.

واتهم بيترو بوروشنكو الرئيس الحالي زيلينسكي بالتخطيط لهذه الملاحقات في حقه للتخلص من خصم سياسي، فيما احتفل مئات من أنصاره بقرار القضاء، أمام المحكمة.

وتفيد النيابة العامة بأن الرئيس السابق استخدم بذلك أموالا عامة لتمويل الانفصاليين ما يشكل ”خيانة عظمى“ يحكم على المدانين بها بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما.

وترأس بوروشنكو البلاد في خضم النزاع في شرق البلاد وكانت علاقته بروسيا متردية جدا.

ويرد اسم الرئيس السابق وهو نائب حالي، في عشرات الملفات القضائية.

وخلال ولايته الرئاسية قرب بوروشنكو بلاده من الدول الغربية لكنه لم ينجح في لجم الفساد والفقر.

وقد حقق زيلنسيكي وهو ممثل سابق فوزا كاسحا عليه خلال الانتخابات الرئاسة العام 2019 لكنه يواجه صعوبة في القضاء على الآفات نفسها.