السلطة الفلسطينية: إسرائيل تخطط لهدم أحياء كبيرة في القدس

كشفت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن نية لدى إسرائيل، لتنفيذ عمليات هدم لأحياء واسعة بمدينة القدس خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إن ”عددًا من الأحياء بالقدس، أبرزها الشيخ جراح، و6 أحياء في سلوان، مستهدفة بالكامل من قِبل إسرائيل“.

وأضاف الرويضي، أن ”لدينا تأكيدات بنية إسرائيل تنفيذ عمليات هدم واسعة خلال الأشهر الستة الأولى من 2022“.

ودعا الرويضي ”المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، للتوقف عن سكوتهم، والوقوف عند مسؤولياتهم مما يجري من هدم لمنازل المواطنين، خاصة في مدينة القدس المحتلة“، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وأشار إلى أن ”هناك متابعة من قبل المحامين الفلسطينيين لِما حدث من هدم لمنزل صالحية بحي الشيخ جراح“، داعيا المجتمع الدولي ”للتحرك الفوري للجم الاحتلال عن مجازر الهدم التي ينفذها في القدس“.

وكشف الرويضي، أن ”المنزل الذي تم هدمه لعائلة صالحية يفصله شارع واحد عن القنصلية البريطانية، وهذا يعني أن المجتمع الدولي يراقب ما الذي يحدث“، لافتا إلى أن الصمت الدولي يعطي ”ضوءًا أخضر للاحتلال“.

وقال ”في حي البستان بسلوان، بدأت إسرائيل بهدم منزل عائلة جلاجل، وفي الشيخ جراح هدمت منزل عائلة صالحية، وهناك 100 منزل في حي ياصول بسلوان مهددة بالهدم أيضا“.

ووصف الرويضي ما جرى من هدم منازل ومنشآت في مدينة القدس، وآخرها منزل صالحية، بالـ“مجزرة“.

بينما اعتبر وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، أن ”هدم منزل عائلة صالحية بحي الشيخ جراح، جريمة تجمع ما بين التهجير القسري والتطهير العرقي“.

وأكد الوزير أن ”أكثر من 100 من عناصر شرطة الاحتلال شاركوا في هدم منزل عائلة صالحية بطريقة وحشية ترقى إلى جريمة حرب، وتكرار لنكبة تهجير العائلة من عين كارم عام 1948″، بحسب وكالة الأنباء ”وفا“.

وفي السياق ذاته، قال وزير شؤون القدس، إن ”هدم منزل عائلة صالحية على أرض تمتلكها بعد تهجيرها القسري هي جريمة تطهير عرقي بموجب القانون الدولي والإنساني“.

وفي وقت سابق من اليوم، هدمت قوات من الجيش الإسرائيلي، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، أن ”قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح الساعة الـ3 فجرا، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21 منهم“.

وقالت الوكالة، إن ”قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين واعتدت على مَن فيهما بالضرب، ثم اعتقلت 6 منهم، بينما طردت النساء والأطفال في العراء“.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة، حاصرت منزل عائلة صالحية، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، لإجبارها على إخلائه، الإثنين الماضي.

وعلى إثر ذلك، هدد أفراد العائلة بإضرام النار بأنفسهم والمنزل، لكن ورغم ذلك، قامت بلدية القدس بحماية مِن الشرطة الإسرائيلية بإخلاء الأرض المحاذية لمنزل عائلة الصالحية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمرًا يقضي بإخلاء عائلة صالحية من منزلها، والذي يضم مشتلًا بمساحة تبلغ 6 دونمات.