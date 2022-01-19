بلينكن يحذر روسيا من إرسال قوات إضافية باتجاه أوكرانيا ويدعو إلى "مسار سلمي"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، من أن موسكو قد تكون تستعد لإرسال مزيد من القوات باتّجاه أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اختيار ”مسار سلمي“.

وقال بلينكن خلال زيارته كييف ”نعلم بوجود خطط لزيادة هذه القوة أكثر ضمن مهلة قصيرة للغاية ويعطي ذلك الرئيس بوتين القدرة أيضا ضمن مهلة قصيرة للغاية، على القيام بخطوات عدائية أكثر تجاه أوكرانيا“.

وأكد في الوقت ذاته ”آمل بشدة بأن نتمكن من إبقاء الوضع على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في النهاية، سيعود القرار في ذلك إلى الرئيس بوتين“.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف اشترط خلال اتصال مع نظيره الأمريكي الحصول على ”تعليقات ملموسة بندا ببند وفي أسرع وقت ممكن“، حول مشروعي اتفاقين عرضتهما موسكو ويطالبان خصوصا بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي شرقا.

وأكدت الولايات المتحدة، اليوم، أنها سمحت بتخصيص مبلغ إضافي مقداره 200 مليون دولار كدعم أمني لأوكرانيا التي تواجه خطر اجتياح روسي محتمل.

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لكييف، بأن ”إدارة الرئيس جو بايدن وافقت الشهر الماضي على تخصيص 200 مليون دولار كمساعدات دفاعية أمنية إضافية للشركاء الأوكرانيين“.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ”كما قلنا في السابق، نحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسنواصل تقديم الدعم الذي تحتاج إليه البلاد“.

وقبل تحركات القوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية أواخر العام الماضي، سلمت إدارة بايدن 450 مليون دولار من المساعدات العسكرية لكييف.

ووافق بايدن على المساعدات الجديدة التي ذكرتها وسائل إعلام في السابق، لكن لم يتم تأكيدها علنًا، بموجب سلطة الطوارئ للدول المعرضة للخطر.

ولم يقدّم المسؤول تفاصيل إضافية عن هذه الحزمة الجديدة.

وأصبحت المساعدات الأمنية لأوكرانيا مثيرة للجدل لسبب آخر في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أوقفها بهدف الضغط على الرئيس فولوديمير زيلينسكي، للكشف عن فضائح مرتبطة ببايدن قبل الانتخابات الأمريكية للعام 2020.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا الثلاثاء، إلى نهج دبلوماسي لوضع حد للأزمة في أوكرانيا، وذلك من خلال اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حسب ما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية.

بدوره، أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن روسيا تريد أجوبة ”ملموسة“ لمطالب طرحتها خلال محادثات، الأسبوع الماضي، بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف اشترط خلال اتصال مع نظيره الأمريكي الحصول على ”تعليقات ملموسة بندًا ببند وفي أسرع وقت ممكن“، حول مشروعي اتفاقين عرضتهما موسكو ويطالبان خصوصا بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي شرقا.