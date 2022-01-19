"استوفينا جميع الشروط".. طالبان تدعو حكومات العالم للاعتراف بها

دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان الملا محمد حسن أخوند اليوم الأربعاء، دول العالم للاعتراف رسميا بإدارة طالبان للبلاد، قائلا في مؤتمر صحفي بكابول إنه ”تم الوفاء بجميع الشروط“.

وقال أخوند ”أطلب من جميع الحكومات، وبخاصة الدول الإسلامية، أن تبدأ الاعتراف“، وذلك في أول ظهور له في وسائل الإعلام منذ أن تولى المنصب في سبتمبر أيلول، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتتردد القوى الأجنبية في الاعتراف بإدارة طالبان، في حين جمدت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة أصولا مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات وأوقفت تمويل التنمية الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان.

ووجه أخوند ومسؤولون آخرون في إدارة طالبان نداء في المؤتمر الصحفي، الذي حضره أيضا مسؤولون من الأمم المتحدة، من أجل تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال لأفغانستان، وألقوا باللوم في الأزمة الاقتصادية المتزايدة على تجميد الأموال.

وقال إن ”المساعدات القصيرة الأجل ليست هي الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشاكل بشكل جذري“.

وكثف المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الملحة، لكن في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة نقدية ومن تدهور الوضع الاقتصادي خلال فصل الشتاء القاسي يسقط ملايين الأفغان في براثن الفقر.

ومنذ عودتها إلى الحكم في منتصف آب/ أغسطس، منعت حركة طالبان التظاهرات المناهضة لها وفرضت الحصول على إذن مسبق لتنظيم تجمّعات، وغالبا ما يفرق مقاتلوها المتظاهرين، خصوصا النساء اللواتي ينظمن بين الحين والآخر احتجاجات ضد الحركة وإن بأعداد محدودة.

وفرضت الحركة خلال الأشهر الماضية، إجراءات أعادت إلى الأذهان القيود المشددة التي كانت تفرضها خلال الفترة الأولى من حكم طالبان في التسعينيات.

ومنذ وصولها إلى السلطة، منعت الحركة الموظفات في مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهنّ، كما طلبت من المحطات التلفزيونية عدم بث مسلسلات تظهر ممثلات نساء، وفرضت على الإعلاميات ارتداء الحجاب على الشاشة.

ومنعت الحركة النساء من الخروج في رحلات طويلة دون محرم، كما لا تزال المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات في محافظات عدة.

وتصر الحركة على أنها ستحترم الحريات وحقوق المرأة، لكن في إطار الشريعة الإسلامية، بحسب قولها.